Vermischtes Floß

15.01.2018

19 Neuaufnahmen registrierte die Feuerwehr im vergangenen Jahr. Mit derzeit 544 Mitgliedern gehört sie zu den mitgliederstärksten Vereinen im Markt. "Die Wehr genießt durch ihr großes Aufgabenfeld Anerkennung bei den Bürgern", hielt Vize-Chef Gerhard Kostka bei der Ehrung treuer Mitglieder fest. "Die Jubilare sind unverzichtbare Werbeträger und Stützen." Mit Kommandant Felix Müller überreichte er Ehrenzeichen und Urkunden für 50 Jahre an Friedrich Eismann (davon 40 Jahre aktiv), Bruno Weig, Franz Rott, Werner Gradl, Gerhard Waldmann und Fritz Hoffmann. 40 Jahre, davon 25 Jahre aktiv, gehört Hans Hacker der Wehr an. Für 25 Jahre erhielt Helmut Spickenreuther das Ehrenzeichen in Silber. Jochen Zuber und Norbert Schnabl wurden als Kassenprüfer gewählt. Bild: le