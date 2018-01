Vermischtes Floß

18.01.2018

Einen Auftrag der Staatskanzlei hatte Bürgermeister Günter Stich zu erfüllen. Er durfte den Eheleuten Willibald und Frieda Bock, Grafenreuth 5, zur eisernen Hochzeit die Glückwünsche und ein Präsent von Ministerpräsident Horst Seehofer überbringen.

Nach nunmehr 65 gemeinsamen glücklichen Ehejahren verkündete der Bürgermeister gerne auch die Glückwünsche des Marktes. Am 17. Januar 1953 gaben sich der Landwirt Willibald Bock aus Grafenreuth und Frieda Opitz aus Oberndorf das Eheversprechen auf dem Standesamt der Flosser Landgemeinden. Übrigens feierte Frieda Bock am Tag des gemeinsamen Ehejubiläums auch noch einen halbrunden Geburtstag: Stich gratulierte der Seniorin deshalb obendrein zum 85. Wiegenfest. Für den April kündigte Stich dann einen weiteren Besuch im Haus der Bocks an: In diesem Frühlingsmonat wird Willibald Bock, früherer Bürgermeister der Flosser Landgemeinde Grafenreuth, nämlich 90 Jahre alt.Bankdirektor Jürgen Schnappauf und Renate Lindner als Leiterin des Seniorenkreises "Klub 70" schlossen sich übrigens den guten Wünschen an. Das taten auch zahlreiche Nachbarn und Angehörige.