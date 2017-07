Vermischtes Floß

21.07.2017

Für 12 Schüler endete die Schulzeit an der Flosser Mittelschule. Sechs werden an weiterführende Schulen gehen, die andere Hälfte startet ins Berufsleben.

Die Entlassfeier begann in der Aula mit einem Wortgottesdienst, dessen zentrales Thema der Regenbogen mit seinen Farben war. Musikalisch umrahmt wurde die Feier von Konrektor Rudi Schneider am Keyboard und Herbert Kraus an der Gitarre."Endlich habt ihr es geschafft", blickte Pfarrer Thomas Richthammer auf die Schulzeit zurück. Er ermutigte die Jugendlichen, Gott für die Zeit in der Schule zu danken und darüber nachzudenken, was gut gelaufen sei und was nicht.Gemeindereferentin Kerstin Wallmeyer erzählte eine Geschichte vom Regenbogen und welche Bedeutung die Farben haben. Für Pfarrer Wilfried Römischer ist jeder Regenbogen ein Naturschauspiel. Jeder Regenbogen sei ein Zeichen. "Geht im Zeichen des Regenbogens und haltet Verbindung zu Gott", bat Römischer die Schüler.Rektor Peter Steigner dankte seinen Schützlingen für die Zeit, die er sie begleiten durfte. Sein Dank galt auch allen, die als Streitschlichter, Schülerlotsen oder bei den Schulveranstaltungen mitgeholfen haben. "Ihr seid ruhiger und reifer geworden. Wir werden ab morgen nicht mehr bei euch zu Hause anrufen, wo ihr bleibt", scherzte der Schulleiter. "Nutzt die Chance, neu anzufangen", gab er ihnen mit auf den Weg.Jens Schmidt, Vorsitzender des Elternbeirates, forderte die Schüler auf, nicht nachzulassen und weiterhin Gas zu geben. Er verteilte Urkunden und belohnte die Streitschlichter mit Gutscheinen. "Wir Schüler sind heilfroh, dass wir alles hinter uns haben und freuen uns auf eine neue Zeit", sagte Klassensprecherin Julia Günther. "Die Erlebnisse an der Schule werden uns immer im Gedächtnis bleiben." Ihr großer Dank galt den Eltern und den Lehrern für die Wegweisung und vor allem Klassenlehrer Martin Schaller für die stetige Unterstützung. "Es wird schon was aus uns", versprach sie.Die Bürgermeister Günter Stich (Floß) und Thomas Meiler (Flossenbürg) überreichten die Abschlusszeugnisse. Die drei Schulbesten Sascha Rene Völkl (1,9), Michaela Deierl (2,0) und Lucas Schmutzer (2,0) werden in die nächste Sitzung des Marktrates eingeladen und erhalten eine kleine Auszeichnung.Zum Schluss verteilten der Klassenleiter und die Gemeindereferentin Bilder von einem Regenbogen und bunte Luftballons, die beim Abschlussfoto symbolisch in die Welt entlassen wurden.