30.01.2018

Als Handlanger Gottes bezeichnete Pfarrer Wilfried Römischer im Mitarbeiter-Dankabend in der Kirche St. Johannes Baptista die vielen ehrenamtlichen und verantwortungsvollen Helfer in der Flosser Kirchengemeinde. Der Pfarrer stellte die Andacht unter das Motto "Ihr scheint als Lichter in der Welt dadurch, dass ihr festhaltet am Wort des Lebens".

Er dankte allen, die ihre Kirchengemeinde immer wieder unterstützen, "mit fleißigen Händen, flinken Füßen, freundlichen Worten, klingenden Instrumenten, singenden Stimmen, vertrauensvoller Fürbitte vor Gott unserem Herrn". Römischer: "Sie alle helfen mit, dass die Kirchengemeinde ein Ort bleibt und immer wieder neu wird, an dem wir Gottes Freundlichkeit erfahren können. Wir brauchen diese Vielfalt, die verschiedenen Gaben und Aufgaben."In seiner Predigt bezeichnete der Pfarrer die Helfer als "Mitarbeiter des Schöpfers dieser Welt". Sie gestalteten Räume und sind Gastgeber. Die Kirchengemeinde würde ärmer sein, gäbe es diese aufgeschlossenen Menschen, die sich in den Dienst des Nächsten stellen, nicht.Die Vertreter des Kirchenvorstands, Renate Lindner und Werner Bock, verteilten an jeden Helfer als Dankeschön eine leuchtende Kerze. Nach dem Gottesdienst trafen sich alle zum Imbiss im Gemeindehaus.