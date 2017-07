Vermischtes Floß

19.07.2017

9

0 19.07.2017

Die Tradition des Silberhüttentags im Flosser Amt, den der frühere Pfarrer Klaus Stolz eingeführt hat, wird auch heuer fortgesetzt. Früher traf man sich auf dem Gelände der Skilanglaufstrecke - daher der Name des Treffens.

Der Gottesdienst vereinigt die evangelischen Christen der Pfarreien aus Floß, Flossenbürg, Püchersreuth, Plößberg, Wildenau und der Stadt Vohenstrauß zum gemeinsamen Gebet. In diesem Jahr treffen sich die Gläubigen am Sonntag, 30. Juli, um 10 Uhr in der Kirchengemeinde St. Johannes Baptista in Floß.Die musikalische Umrahmung übernehmen die Posaunenchöre der Pfarreien unter Gesamtleitung von Wolfgang Lang. Der Gottesdienst wird im Freien vor dem Gemeindehaus abgehalten, bei schlechter Witterung in der Pfarrkirche. Nach dem Gottesdienst ist geselliges Beisammensein mit Mittagessen. Gastgeber Pfarrer Wilfried Römischer freut sich auf den Kontakt mit den Nachbarpfarreien.