Vermischtes Floß

11.06.2017

23

0 11.06.201723

Club-Fans müssen bekanntermaßen leidensfähig sein. Was sie aber ebenso gut können ist feiern.

Die Geehrten Ehrenurkunden, Schals und Präsente gab es für Mitglieder, die dem Fanclub 10 und 25 Jahre die Treue halten. Eine besondere Ehre gab es für die Gründungsmitglieder.



10 Jahre sind Lena Helgert und Thomas Kraus dabei. 25 Jahre stehen zum Club Reinhold Bayer, Katharina Gonsior, Lothar Grundler, Andrea Lindner, Maria Maier, Wenzl Rosenberger, Andreas Stahl, Marco Stahl und Helmut Weig. Den Fanclub ins Leben gerufen haben als Gründungsmitglieder: Manfred Bublat, Harald Gollwitzer, Werner Jakob, Siegfried Kellner, Dieter Landgraf, Karl Lang, Bernhard Lehner, Jürgen Lindner, Hermann Ruff, Gerhard Schaller, Peter Späth, Oswald Stahl, Albert Völkl und Georg Zscherner. (le)

Im Familienkreis feierte der 1. FCN-Fanclub am Samstag im Turnerheim an der Neustädter Straße sein 30-jähriges Bestehen. Es war eine Rückschau auf eine Leidens- und Freudenzeit sowohl beim Fanclub als auch beim Nürnberger Club.In der schattigen Gartenlaube des TV-Heims blickte Vorsitzender Gerhard Bublat auf den 26. März1987 zurück, als der Club noch in der Bundesliga spielte. Mit den früheren Vorsitzenden des SV Floß, Erhard Zscherner gab es immer wieder Fahrten zu Bundesligaspielen. Gründungsvorsitzender war Anton Schaller. Hermann Ruff hatte bei seiner Ehrung als Gründungsmitglied erwähnt, dass es zunächst sieben Fans waren, doch einen Tag später zählte der Fanclub 19 Fans. Dass es in den letzten 30 Jahren beim Club sechs Abstiege und sechs Aufstiege in die Bundesliga gab, war ebenso interessant zu hören, wie der Verschleiß von 30 Trainern.Herausgestellt hatte der Vorsitzende die aktive Vereinsarbeit und Repräsentanz im gesellschaftlichen Leben des Marktes mit immerhin zwölf festen Veranstaltungen. Zentrale Ereignisse sind der Preisschafkopf, der Kinderfasching, die Auftritte beim Bürgerfest und im Advent sowie die Teilnahmen an Marktmeisterschaften und Turnieren. "Wir sind topfit und mischen mit", freute sich Bublat.Die Leidensfähigkeit eines Clubfans erwähnte Bürgermeister Günter Stich. Die Flosser Fans seien keine Rowdies, vielmehr pflegten sie Freundschaft und Kameradschaft. Das Jahresprogramm könne sich sehen lassen. Allen Verantwortlichen wünschte Stich mit einem Geldgeschenk eine glückliche Hand. Im Mittelpunkt der Ehrungen standen zwei Urgesteine des Fanclubs: Schatzmeister Peter Späth und Schriftführer Bernhard Lehner. Späth ist Garant für gewissenhafte und sparsame Verwaltung. Jährliche Zuwendungen an karitative Verbände und Kindergärten sind ihm ein besonderes Anliegen. Mit Schriftführer Bernhard Lehner habe der Fanclub die Gewissheit, dass alle Ereignisse in akribischer Weise aufgezeichnet werden. Lehner gilt zudem als Organisationstalent.