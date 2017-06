Vermischtes Floß

26.06.2017

Zwei Ereignisse, ein großes Fest. Bei der Feuerwehr Bergnetsreuth standen am Wochenende das 90-jährige Gründungsfest und die Segnung des neuen Löschfahrzeugs im Mittelpunkt. Vorsitzender Tobias Labbert und Kommandant Bernhard Einweg waren gemeinsam mit einer großen Helferschar Garanten für einen reibungslosen Ablauf. Bei der Partynacht in der Festhalle der Familie Lindner kam am Freitag die Jugend auf ihre Kosten. Der Sonntag begann mit einem Gottesdienst in St. Ulrich in Wilchenreuth, den Pater Rafau vom Kloster St. Felix zelebrierte. Der Kaplan sprach vom segensreichen Wirken der Bergnetsreuther Wehr im Dienste des Nächsten. Die Fürbitten sprachen Vorsitzender Labbert, Kommandant Saller sowie Schatzmeister Tobias Witt. Vollbesetzt war die Festhalle Lindner erneut, als Labbert die Gäste zur Fahrzeugsegnung begrüßte, allen voran Landrat Andreas Meier.

Nach einem Choral der Letzauer Blasmusik unter Leitung von Hubert Treml weihten Stadtpfarrer Josef Härnig und Pfarrer Ulrich Gruber aus Neustadt das neue Löschfahrzeug. "Wir haben Grund zur Freude", sagte Bürgermeister Günter Stich und ging auf die Anschaffung des 100 000 Euro teuren Autos ein. Stich lobte das ehrenamtliche Engagement der Bergnetsreuther Wehr. Einweg übergab den Fahrzeug-Schlüssel an Gerätewart Harald Kick, der gleich das Blaulicht einschaltete.Mit einer Mass Bier tauften die Wehrmänner ihr neues Auto auf den Namen "Awech", den Hausnamen ihres Kommandanten. "Für die nächsten Jahrzehnte sehen wir uns bestens ausgestattet, um den sich wachsenden Aufgaben und Herausforderungen der Wehr gerecht zu werden", betonte dieser stolz. Ein Ehrensalut der Flosser Landwehr mit Kommandanten Franz Schmidt an der Spitze beendete den offiziellen Teil. Anschließend feierte die Bevölkerung zahlreich mit der überaus rührigen Jubelwehr.