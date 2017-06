Vermischtes Floß

05.06.2017

Die Tirschenreuther sind auf Zack, wenn es um Retten, Löschen, Bergen geht. Das stellen sie in Floß gegen 28 starke Konkurrenten eindrücklich unter Beweis.

Platzierungen 1. Tirschenreuth, 2. Thanhausen (Landkreis Tirschenreuth), 3. Großalfalterbach/Batzhausen (Neumarkt), 4. Teunz I (Schwandorf), 5. Balbersdorf (Cham), 6. Neunburg vorm Wald (Schwandorf), Alteglofsheim (Regensburg-Land), Ensdorf (Amberg-Sulzbach), Sperlhammer (Cham), 10. Hagelstadt (Regensburg-Land), 11. Schnaittenbach (Amberg-Sulzbach), 12. Wettzell (Cham), 13. Schwarzhofen (Schwandorf), 14. Sengenthal (Neumarkt), 15. Floß (Neustadt), 16. Pentling (Regensburg-Land), 17. Steiningloh-Urspring/Krondorf-Burgstall (Amberg-Sulzbach), 18. Krondorf-Richt (Schwandorf), 19. Mitterteich (Tirschenreuth), Seubersdorf (Neumarkt), 21. Eggmühl (Regensburg-Land), 22. Wurz (Neustadt), 23. Teunz II (Schwandorf), 24. Haselmühl (Amberg-Sulzbach), 25. Beidl/Schönficht (Tirschenreuth), 26. Luhe (Neustadt), 27. Stierbaum-Rübling (Neumarkt) und 28. Ilsenbach (Neustadt). (le)

Mit 1429 Punkten gewann die Jugendfeuerwehr der Stadt Tirschenreuth den Oberpfalz-Cup im Rahmen des Bundeswettbewerbes der Deutschen Jugendfeuerwehren. Austragungsort war am Samstag das Sportzentrum an der Plößberger Straße. Dafür erhielt sie den erstmals von Johann Weber gestifteten Wanderpokal. Die ersten acht Teams nahmen Pokale mit nach Hause."Wir haben tolle Wettkämpfe gesehen. Das lässt uns weiter auf sichere Einsätze im Brand- und Katastrophenfall hoffen", lobte Bezirksjugendwart und Bundesjugendleiter Heinrich Scharf aus Amberg bei der Siegerehrung.Im Teil A galt es, einen trockenen Löschaufbau mit drei C-Rohren über Hindernisse wie Leiterwand, Hürde, und Kriechtunnel sowie am Ende vier Knoten zu bewältigen. Teil B war ein 400-Meter-Staffellauf mit Hindernissen und Aufgaben wie C-Schlauch aufrollen, Laufbrett, Anziehen auf der Krankentrage, Strahlrohr anleinen und Leinenzielwurf. Die Punktezahl beider Teile ergaben das Gesamtergebnis für die Mannschaft. Zahlreiche Zuschauer verfolgten die einzelnen Wettbewerbe.Zur Siegerehrung marschierten die jungen Feuerwehrleute mit Wimpeln und Fahnen unter den Klängen der Großkonreuther Jugendblasmusik unter Leitung von Markus Werner auf das Spielfeld.Scharf dankte der Flosser Wehr mit Kommandant Felix Müller für die professionelle Organisation und Vorbereitung. Die Freude über die fairen Wettkämpfe und den optimalen Ablauf war Landrat Andreas Meier ins Gesicht geschrieben. "So stellt sich unsere Jugend vor. Auf sie können wir vertrauen."Mit einer besonderen Überraschung wartete die Feuerwehrspitze des Bezirks auf. Martina Höfer aus Wiesau durfte die Ehrennadel in Silber der Jugendfeuerwehr Bayerns für ihren unermüdlichen und tollen Einsatz in Empfang nehmen.