Vermischtes Floß

02.06.2017

20

0 02.06.201720

Die achtmonatige Vakanz im Amt des Pfarrers der Kirchengemeinde St. Johannes Baptista ist zu Ende. "Wir freuen uns, dass Sie hier sind", begrüßte Werner Bock Pfarrer Wilfried Römischer. Er trat am 1. Juni offiziell sein Amt an. Bock hieß den neuen Pfarrer mit seinen Kollegen des Kirchenvorstands, Norbert Meierhöfer, Walter Pröls und Renate Staschewski willkommen. Mit dabei waren Kirchenpflegerin Erika Bock und Pfarrsekretärin Silvia Schnappauf.

Auch Pfarrer Herbert Sörgel aus Flossenbürg, der in den vergangenen Wochen seit dem Weggang von Pfarrerin Lisa Weniger überbrückte, war auch dabei. Bock überreichte Römischer eine Kiste Monatsbier und zwei Kirchentassen mit süßem Inhalt. Der Vertrauensmann sicherte dem Pfarrer jede Unterstützung zu.Der Geistliche wird in den kommenden Wochen in Haupertsreuth bei Familie Hans Bodensteiner wohnen, bis das Pfarrhaus renoviert ist. "Meine Arbeit in der Flosser Kirchengemeinde hat mir Freude gemacht. Jetzt aber ist es Zeit, dass die Gläubigen wieder einen eigenen Pfarrer haben", betonte Pfarrer Sörgel. Römischer bedankte sich für die Überraschung und die Geschenke des Kirchenvorstands. Und dann gab es gleich ein erstes, Kompliment: "Ich staune über die Vielfalt der Kirchengemeinde und ziehe meinen Hut vor den ehrenamtlichen Mitarbeitern, die an den unterschiedlichsten Stellen Gaben, Kraft, Zeit und Liebe investieren. Ich bete dafür, dass sie sich selbst in diesen Diensten auch immer wieder als von Gott Beschenkte erleben dürfen."Obwohl er erst einige Tage in Floß ist, legte er mit seiner Lebensgefährtin Erika Thamm bereits am unteren Eingang im Hof des Pfarrhauses Hand an. Römischer und Bock sind zuversichtlich, dass das Pfarrhaus im August bezogen werden kann. Der Einführungsgottesdienst ist am Samstag, 24. Juni, um 14 Uhr in der Pfarrkirche St. Johannes Bapsista. Nach der Begegnung ließen die Besucher und Römischer mit Gesprächen im Pfarrgarten gemütlich ausklingen.