Vermischtes Floß

18.08.2017

Langsam steigt das Kirwafieber. Von Freitag bis Montag, 25. bis 28. August, wird gefeiert. Die Tage mit Schaustellern, Fieranten, Musik und Gastronomie organisiert der Cylinder-Club.

Vier Tage lang geht es am Festplatz bei Oberndorf rund, Sonntag zusätzlich auch auf dem Marktplatz. Dort geht es am Sonntag, 27. August, nach den Gottesdiensten Schlag auf Schlag: Die "Flossenbürger Blaskapell'n" spielt auf und nach dem Appell der Flosser Landwehr schenkt der Oberpfälzer Waldverein das vom Cylinder-Club gestiftete Freibier aus. Auf dem Luitpoldplatz können sich Kinder auf dem Karussell, der Schiffschaukel und bei der Tombola vergnügen. Am Nachmittag steigt im Festzelt der erste Flosser Kirwa-Cup.Das Programm: Freitag, 25. August, 20 Uhr: Highline; Samstag, 26. August, 20 Uhr: Gipfelstürmer; Sonntag, 27. August, 14 Uhr. Flosser Kirwa-Cup. Sonntag, 27. August, 19 Uhr: Waldthurner Blechhaufen. Montag, 28. August, 10 Uhr: Stoapfälzer Spitzbuam. Montag, 28. August, 19 Uhr: Troglauer Buam.