Vermischtes Floß

19.07.2017

10

0 19.07.201710

Der letzte Samstag im Juli ist für das Flosser Bürgerfest reserviert. Die meisten Aktivitäten spielen sich rund um den Marktplatz ab.

Ab 15 Uhr spielt am Samstag, 29. Juli, die Musik: Zuerst die Blaskapell'n Flossenbürg, am Abend die "Original Oberpfälzer Musikanten". Ihr Motto: Von Blech bis Rock. Die Feuerwehrmänner mit Kommandant Felix Müller und Vorsitzendem Andreas Hubert an der Spitze übernehmen, unterstützt von den Markträten, den Festbierausschank. Die Mass Festbier, Festbier-Radler oder Flosser Weiße kostet 5,80 Euro, 2,20 Euro die nichtalkoholischen Getränke.Am Stand der Raiffeisenbank können die Gäste Luftballons fliegen lassen. Glückssache ist die Blumentombola des Siedlerbundes. Die beiden Kindergärten organisieren die Unterhaltung für die kleinen Gäste. Der Förderverein Fußball hofft auf Andrang beim Torwandschießen. Kinderschminken, Fruchtspieße und Popcorn gibt es am Stand der Vereinsjugend des TV Floß, der Gewerbering sorgt mit einem Rätsel für Spannung.Der Katholische Frauenbund legt sich ins Zeug und bietet Kaffee, Kuchen und Torten an. Pizza- und Wurstsalatfreunde kommen am Stand von Wolfgang Aichinger auf ihre Kosten. Hans Schmid versorgt im "Oberpfälzer Fischladl" Hungrige mit gegrillten und geräucherten Fischen, sowie Fischbrötchen. Mit Haxen vom Grill, Grillfleisch, Bratwürsten, Pulled Pork, Spare Ribs oder auch Käse mit Brezen steuert die Metzgerei Lindner zum Speisenangebot bei. Die JU offeriert Dotsch und Apfelmus, die SPD bietet heiße Kartoffelchips und belegte Brote an und bei der FDP gibt es Flosser Crêpes und Milchshakes.Die Vereinsgemeinschaft von Nürnberg-Fanclub, Sportverein und FC-Bayern Fanclub übernehmen die Organisation von Wein-, Bier- und Cocktailbar. Erstmals kann man sich auch mit Eis vom "Eis Paul" erfrischen. Sicherheitskräfte sorgen für einen geordneten Ablauf.