Vermischtes Floß

05.12.2017

Der erste Adventssonntag gehört dem Evangelischen Frauenbund mit seinem schon traditionellem Adventsbasar. Vorbereitung und Organisation lag wieder in den Händen von Vorsitzender Christa Riedel, die ein tüchtiges Team um sich hatte. Nur so konnte es geschafft werden, dass an fünf Verkaufsständen die Waren angeboten wurden. Adventskränze, Gestecke, Kerzen, Liköre, Honig, Plätzchen, Kunsthandwerkliches und Gestricktes waren die Renner. Zur Markteröffnung spielte der Posaunenchor unter Leitung von Wolfgang Lang. Einen Volltreffer landete der Frauenbund mit selbstgemachtem Glühwein, Punsch- und Teekreationen mit Lebkuchen.