Vermischtes Floß

20.07.2017

Rund um Plankenhammer soll ein Sagen- und Panoramaweg entstehen. Der Freundeskreis will schon bald einen ersten Entwurf für einen Streckenplan präsentieren.

Das war Thema in der Mitgliederversammlung des Freundeskreises Plankenhammer mit Norbert Kresta an der Spitze. Der Vorsitzende stellte zudem fest, dass die ersten Ausgaben der Broschüren "Mein Plankenhammer" und "Kostbarkeiten aus Floß - Plankenhammer Porzellan" sowie der Jahreskalender bereits vergriffen seien. Die Mitglieder diskutierten eine Neuauflage und Ergänzung der zuletzt herausgegebenen Broschüre.Norbert und Karin Stahl berichteten, dass sich ihre Sammlung von bisher 60 auf 70 Porzellanservices erhöht habe. Es sei äußerst schwierig geworden, noch weitere Exponate zu bekommen. Die Sammlung könne nach wie vor nach Vereinbarung besichtigt werden. Im kommenden Jahr stellte er einen Tag der offenen Tür in Aussicht. Kassier Christoph Käs berichtete von einem Plus in der Kasse. Die 2100 Euro seien der Grundstock für weitere Vorhaben. Mit Leidenschaft diskutierten die Mitglieder einen "Plankenhammerer Sagen- und Panoramaweg". Einbeziehen könnte man das Gartenhäusl sowie den Hardter Hügel mit seiner sagenumwobenen Geschichte. Beate Käs, Gastronomin der Hofschänke, sprühte geradezu vor Ideen, die nicht zuletzt aus Gesprächen mit Besuchern des Gasthauses resultieren. Zudem gebe es interessantes Material von Ereignissen im früheren Gut Plankenhammer sowie imOrtsteil selbst.Die gut einstündige Wanderstrecke biete jedenfalls Anziehungspunkte mit einem herrlichen Panorama des Flosser Amtes. Von interessant und geheimnisvoll war die Rede. Die Herausgabe eines Flyers mit der Streckenführung hielten die Mitglieder des Freundeskreises für sinnvoll. Kresta und seine Frau Roswitha wollen einen Entwurf erstellen, der in der nächsten Mitgliederversammlung diskutiert werden soll. Das Gut Plankenhammer als Ausgangspunkt wäre eine Attraktion, hieß es.