Vermischtes Floß

23.06.2017

12

0 23.06.201712

Vor 26 Jahren hatte der frühere Pfarrer Klaus Stolz den "Gottesdienst auf dem Land" eingeführt. Am Donnerstag kamen die Gläubigen in Konradsreuth auf dem Hof von German Riedel zusammen. Gut 250 Besucher feierten mit Prädikantin Cornelia Treml aus Püchersreuth und Pfarrer Wilfried Römischer den Gottesdienst. Die Umrahmung übernahmen Posaunenchor und Kirchenchor. Höhepunkt war die Vorstellung der neuen Präparanden Doris Gollwitzer, Rosina Gollwitzer, Selina Helgert, Lena-Maria Lowak, Linda Münchmeier, Teresa Zenger, Konrad Ermer, Colin Januji, Phillipe Gonsior, Timo Krichenbauer, Fabian Löw, Hannes Reinl, Jonas Seitz und Lukas Venzl. Sie waren bereits am Nachmittag mit Pfarrer Römischer vom Gemeindehaus nach Konradsreuth gewandert. Bild: le