Vermischtes Floß

28.11.2017

Wie kaum eine zweite Person im Flosser Amt drückte Thilde Krapft der Gesellschaftspolitik und Kulturarbeit ihren Stempel auf. Umso größer war die Trauer über den Tod der 92-Jährigen.

Die Trägerin der Bürgermedaille des Marktes hat sich um "ihr Floß" große Verdienste erworben. Unvergessen sind ihre großartigen Auftritte bei Festen und Jubiläen. Viele schätzten ihre poetische Ader. Heitere, aber auch nachdenkliche Verse und Gedichte brachte sie zu Papier. Als Regisseurin zahlreicher Volks- und Theaterstücke, Sketche und Soloauftritte, wie zum Beispiel für den Turnverein, dessen Ehrenmitglied sie war, aber auch als großartige Laienschauspielerin verkörperte Krapf jede Rolle mit Hingabe und großem schauspielerischem Können.Ihr ist es zu verdanken, dass der gemischte Chor des Liederkranzes 1862 in schwieriger Zeit weiter bestehen konnte. Über 13 Jahre war sie Vorsitzende. Krapf war eine leidenschaftliche Kämpferin für den Erhalt der Natur. Die zu ihrem 80. Geburtstag im Garten des "Alten Pflegschlosses" gepflanzte Linde drückt dies heute noch aus. Der Markt verlor eine herausragende, hochgeschätzte und beliebte Bürgerin. Eine große Trauergemeinde gab der Verstorbenen am Montag auf dem evangelischen Friedhof das letzte Geleit. Pfarrer Wilfried Römischer erinnerte an die Lebensstationen einer gläubigen Christin, die sich auch in der Gemeinde engagierte. Thilde Krapf erblickte am 26. Mai 1925 in Floß das Licht der Welt und verbrachte hier auch ihre Jugend. Nach dem Zweiten Weltkrieg erlernte sie das Schneiderhandwerk und heiratete 1953 den Flosser Steinmetztechniker Brunno Krapf, dem sie die Töchter Evi und Annelie schenkte. Ihr letzter Wunsch, in Ruhe zu Hause die Augen zu schließen, ging am vergangenen Donnerstag in Erfüllung.Neben dem Kirchenchor sang der gemischte Chor des Liederkranzes unter Leitung von Kantor Andreas Kunz "Möge die Straße uns zusammenführen". Nachrufe sprachen Alfons Lehner für den Liederkranz 1862, der sich von einer geschätzten Ehrenvorsitzenden verabschiedete, sowie Hans Eismann vom TV Floß, der die 60-jährige Treue des Ehrenmitglieds und die 30-jährige Leitung der Theatergruppe herausstellte.Vorsitzender Karl Kraus dankte im Namen des Oberpfälzer Waldvereins für die 42-jährige Treue der Verstorbenen mit einem Waldstrauß.