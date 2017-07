Vermischtes Floß

24.07.2017

Goldene Hochzeit feierten am Freitag Helmut und Karin Schafhauser, geborene Sommer, im Asternweg 21.

Im "Bergwirtshaus" haben sich der Kraftfahrer und die Näherin und spätere Montiererin im Kabelwerk kennengelernt. "Auch am 21. Juli 1967 war es so heiß", erinnert sich das Jubelpaar. Nach der Trauung am Flosser Standesamt am Freitag folgte am nächsten Tag der kirchliche Segen in der St.-Markus-Kirche in Weiden. Im Anschluss ging es auf Hochzeitsreise in die Schweiz. "Die Zugfahrt durch die Schweizer Alpen bleibt unvergesslich", weiß Helmut Schafhauser noch heute.Er war bis zum Ruhestand über Jahrzehnte bei der Firma Gollwitzer beschäftigt. Der Ortsteil Siedlung-Ziegelhütte ist auch der Wohnort von Tochter Corinna und von Sohn Marco mit ihren Familien. Auch vier Enkel gratulierten zum Jubelfest, das im Kreis der Familie gefeiert wurde.Bürgermeister Günter Stich überbrachte die Glückwünsche des Marktes und wünschte noch viele gemeinsame glückliche Ehejahre.