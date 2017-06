Vermischtes Floß

12.06.2017

Strahlend blauer Himmel, strahlende Festbesucher und ein strahlender Veranstalter: Das Hollerküchlfest im "Garten der Sinne" bricht alle Rekorde.

Heer von Helfern

Königlicher Besuch

Waren schon die Vorbereitungen mit fleißigen und tüchtigen Helfern optimal abgelaufen, so setzte sich die perfekte Organisation den gesamten Festtag über fort. Beide Vorsitzende, Rita Rosner und Edith Lederer, staunten nicht schlecht, als sich Gäste aus nah und fern am Sonntag im Kreislehrgarten ein Stelldichein gaben.Heiß begehrt waren die goldbraun gebackenen Hollerküchl. Die aromatischen Blütendolden waren erst einen Tag zuvor gepflückt worden. Es gab gegenüber den Vorjahren heuer eine reiche Auswahl in den Gärten. Noch am Festtag musste nachgepflückt werden. Mit Hannelore Geisler an der Spitze, ihren Enkeln, Christa Gollwitzer und Elisabeth Pröls hat sich ein eingespieltes Team gebildet, das die Aufgabe bravourös meisterte.Abwechslungsreich waren auch die weiteren Angebote. Pizza aus dem Lehmbackofen, hergestellt von Bäckermeister Anton Frauenreuther, stand ebenfalls hoch im Kurs. Auch Hermann Schätzler und seine Helfer Erika und Roland Steidl, Josef Rosner, Dietmar Kledtke, Hermann Lederer mit Familie, Thorsten Schreiber und Robert Venzl machten gute Geschäfte mit ihren Grillspezialitäten und beim Ausschank. Wer Süßes bevorzugte, fand im Haisl beim Kuchenbüfett das Richtige. Der fleißige Spüldienst mit Erika Jakob, Hilde Schaller, Sieglinde Schätzler und Christine Stahl hatte alle Hände voll zu tun. Der Ansturm am Nachmittag verlangte auch Christa Witt mit ihren Helferinnen hinter der Theke alles ab.Auch das selbstgemachte Holunderwasser von Christa Gollwitzer und der "Hollerg'spritzte" von Bettina Venzl schmeckten. Für die "Flosser Gartenkrähen" ist das Mitmachen schon selbstverständlich. Betreuerinnen Nicole Venzl und Christine Schreiber wachten zudem über den Eisverkauf ihres Nachwuchses.Eine weitere Attraktion war die Pflanzenbörse von Johanna Kraus und Bernhard Schönberger. Und auch Hannelore Riebl war erneut mit ihrer Töpferkunst präsent und freute sich über den Absatz. Freie Plätze waren am sonnigen Nachmittag Mangelware. Die schattigen Plätze rund um die Obstbäume wurden bevorzugt. Auch Radfahrer auf dem Bocklradweg legten im Kreislehrgarten eine Verschnaufpause ein. Für die Kinder gab es ausreichend Möglichkeiten, sich zu beschäftigen. Der "Räuberpfad" mit Aussichtsturm war ein begehrtes Ziel. Auch die Wasserpumpe hatte es den Kleinen angetan. Ein kleiner Spaziergang durch den "Garten der Sinne" rundete den gemütlichen Festbesuch ab. Zu den Stammgästen zählten stellvertretende Bezirksvorsitzende Rosa Prell, Kreisvorsitzender Herbert Wolf und der Weidener Ortsvorsitzende Klaus Fischer, die den Flossern ein dickes Kompliment für die tolle Atmosphäre machten.Kaum im Amt und schon auf Achse: Für die zwölfte Holunderkönigin Jana Schäffler aus Neustadt am Kulm war es selbstverständlich, das Hollerküchlfest zu besuchen. Schließlich war in Floß mit Marianne Rauh, heute Bürgermeisterin in Theisseil, die erste Königin gekürt worden. Vorsitzende Rosner freute sich, die neue Monarchin mit Schärpe, Diadem und Krone willkommen zu heißen. Jana XII. drückte beim erfrischendem Hollerwasser ihre Freude über das "großartige Flosser Fest" aus und sicherte zu, nicht das letzte Mal in Floß gewesen zu sein.