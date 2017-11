Vermischtes Floß

Die Mischung aus bayerischer Musik und politischen Informationen erweist sich als Publikumsmagnet. FDP/UB-Fraktion und das Bürgerbüro haben ins "Gut Plankenhammer" eingeladen.

(exb) Vorsitzender Oliver Mutterer und Fraktionssprecher Heinz Kett führten durch den Abend und begrüßten neben Bundestagsabgeordneten Ulrich Lechte aus Regensburg auch Loi Vo, Mitglied des FDP-Landesvorstands, und Christoph Skutella, stellvertretender Bezirksvorsitzender, unter den 70 Gästen."Ich war grundsätzlich ein Befürworter von Jamaika und bin optimistisch an die Sache rangegangen", sagte Lechte. Er verglich die Sondierungsgespräche mit einer Hochzeits-Vorbereitung. Wenn man jedoch zu viele gegensätzliche Standpunkte entdecke, werde es zu keiner Eheschließung kommen. "Sie würden auch nicht heiraten wollen, wenn Sie am Tag zuvor weit über 200 gravierende Meinungsverschiedenheiten haben." Das I-Tüpfelchen habe Merkel gesetzt, als sie vergangenen Sonntag mit der Neudiskussion um die bereits angedachte "Soli-Abschaffung" das Fass zum Überlaufen brachte. "Wir sind nicht angetreten, um uns zuletzt das Wahlprogramm der Union als Kompromiss unterjubeln zu lassen." Auch bei etlichen anderen Themen sei dies der Fall. Lieber mache man gute und ordentliche Oppositions-Politik mit den Feldern und Veränderungs-Wünschen, die man auch im Wahlprogramm gehabt habe. Lechte stellte neben der Bundespolitik auch sein FDP-Bürgerbüro in Weiden in der Oberen Bachgasse vor."Wenn man Riesensummen für Architekten, Planer und Fachbüros ausgibt, müsse man sich irgendwann Gedanken machen, ob man die Vorhaben, die hinterherkommen, dann noch finanzieren kann", betonte Fraktionssprecher Kett. Er stellte die wichtigsten Bau-Projekte des Marktes dar. "Wir sind seit jeher die antreibende Kraft in Sachen Wohnbaugebiet und stehen nun kurz vor der endgültigen Beschlussfassung und Auslegung." Man freue sich, dass das Thema Nummer eins der FDP/UB-Fraktion endlich umgesetzt werde.Auch Schulsanierung und Feuerwehr-Gerätehaus stehen oben auf der Prioritätenliste. "Wenn man so große Aufgaben vor sich hat, muss man bei weiteren Vorhaben Vernunft walten lassen." Deswegen hätten die Mitglieder bei der geplanten Sanierung des Sportbetriebsgebäudes bei der "momentan angedachten Finanzierung die Reißleine" gezogen."Man muss auch sehen, was alles geschehen ist", betonte Mutterer. Etliche Straßen wurden in den vergangenen Jahren saniert, weitere stehen an. Die GV-Maßnahme Gösen-Ziegelhütte ist abgeschlossen. "Der Breitbandausbau hat heute ebenso wichtigen Charakter in der Infrastruktur wie Straßen, deswegen wird nach der Erstellung des Masterplans mit Teil II des Ausbaus begonnen. Alles ohne direkte finanzielle Belastung der Bürger." Die Arbeiten des Bürgerbüros stellte Stefanie Kett vor. Bürgeranliegen, Sommerfest, Teilnahme am Maimarkt und Bürgerfest sowie Veranstaltungen und Betriebsbesichtigungen werden geplant und umgesetzt. Anschließend spielten die Musiker Benny Raitinger und Stefan Lang für die Gäste auf.