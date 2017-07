Vermischtes Floß

19.07.2017

Ein musikalisches Erlebnis verspricht das Konzert mit der Sängerin Astrid Harzbecker zu werden. Sie singt am Sonntag, 23. Juli, um 17 Uhr in der Pfarrkirche St. Johannes der Täufer bekannte Werke der Kirchenmusik, Klassik sowie beliebte Volksweisen.

Harzbecker wird von ihren Fans "Die Stimme der Liebe" genannt. 1991 gewann sie das "Herbert-Roth-Festival in Thüringen und wurde 1992 mit der "Krone der Volksmusik" ausgezeichnet. 2000 gewann die Sängerin in Chemnitz den Deutschen Grand Prix der Volksmusik. Vom MDR erhielt sie 2003 den Herbert-Roth-Preis.In Floß singt sie unter anderem "Ich bete an die Macht der Liebe", "Alles Große lebt im Kleinen", "Wenn ich ein Glöcklein wär", "Ave Maria" von Franz Schubert und "Engel der Berge". Dazu sind instrumentale Interpretationen von sakralen Werken wie "Jesu meine Freude", "Schlafe mein Prinzchen" sowie "Ave Verum" von Mozart zu hören. Ergänzt wird das Programm von Liedern, die der ein oder andere Besucher vielleicht aus Funk und Fernsehen von Astrid Harzbecker kennt. Instrumental wird die Sängerin von ihrem Mann, Konzertpianist und Organist Hans-Jürgen Schmidt, begleitet.Ein Teil des Erlöses aus dem Kartenverkauf erhält die Katholische Pfarrgemeinde Floß als Spende. Tickets gibt es für 17 Euro im Vorverkauf, für 19 Euro an der Abendkasse. Der Eintritt für Kinder ist frei.Der Vorverkauf läuft bei Kerzen Lehner, Am Nikolausberg 4, in Floß, Telefon 09603/2892, beim "Schnapperer", Freiherr-von-Lichtenstern-Straße 35, in Floß, Telefon 09603/776 oder im Pfarramt, Pfarrer-Jakob-Raß-Zentrum 2, in Floß, Telefon 09603/770. Das Pfarrbüro hat Dienstag von 9 bis 10 Uhr, Mittwoch von 9 bis 12 Uhr und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr geöffnet.