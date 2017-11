Vermischtes Floß

27.11.2017

20

0 27.11.201720

"Mit dieser Pizzeria habe ich mir einen langgehegte Wunsch erfüllt." Mit diesen Worten begrüßte der neue Flosser Gastronom Klaus Weig die Gäste zur Einweihung seines Restaurants an der Neustädter Straße. Benannt hat er sein Lokal nach dem kalabrischen Urlaubsort "Tropea". Im Süden Italiens am tyrrhenischen Meer verbringen Weig und seine Familie oft ihren Urlaub. Dort habe er die Mentalität und Gastfreundschaft der Menschen kennengelernt. Diese Gastfreundschaft, verbunden mit aromatischem Essen und Getränken, möchte er an seine Gäste weitergeben. Das helle und freundliche Ambiente des Lokals setzte Weig nach eigenen Ideen um. Die Einrichtung ist im italienischen Stil gehalten. Die Pizzeria bietet etwa 30 Personen Platz, auch eine überdachte Terrasse steht zur Verfügung. Unterstützt wird Weig im Lokal von seiner Familie und einem Süditaliener in der Küche.

Zweiter Bürgermeister Oliver Mutterer zog humorvoll einen Vergleich zwischen Tropea und Floß. Ein Kompliment kam von dritter Bürgermeisterin Rita Rosner für die Einweihungsfeier. Die Ortsgeistlichen Max Früchtl und Wilfried Römischer unterstrichen ihre Segnung mit Gitarrenmusik und Gesang. Für die Gäste gab es im Anschluss einen Vorgeschmack auf die künftig angebotenen Speisen. Offizielle Eröffnung ist diesen Donnerstag um 17 Uhr.