Vermischtes Floß

11.12.2017

Der "Klub 70" feiert runden Geburtstag. Seit 40 Jahren treffen sich die Senioren regelmäßig. Zum Jubiläum besucht ein besonderer Gast die Gruppe.

Gründungstag war der 4. Dezember l977. Pfarrer Wilfried Römischer kam bei der Feier zum 40-jährigen Bestehen des "Klub 70" mit Pfarrer Walter Hirschmann und dessen Frau Marianne im früheren "Kellerhäusl" auch auf die Berufung von Leiterin Ilse Galland zu sprechen. 34 Jahre lang leitete Galland den Klub, dessen Motto der Psalm 103.2 "Gott der Herr ist Sonne und Schild" wurde. In den 40 Jahren zeigte sich die Sonne der Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes.Pfarrer Römischer heftete bei seinen Feststellungen über die Aktivität des Klubs Strahlen an eine Sonne. Vielfältig, abwechslungsreich und informativ seien die letzten 40 Jahre gewesen. Zum "Klub 70" gehören Lied, Gebet und ein Wort Gottes aus der Heiligen Schrift. Zweimal im Jahr treffen sich die Mitglieder zur Beichte und Abendmahlsfeier.Das große Team arbeitete mit Ilse Galland, die 2011 als Leiterin ausschied und dann Ehrenmitglied wurde, freundschaftlich Hand in Hand, ist gewachsen und stärkte das Miteinander. Im April 2012 übernahm Renate Lindner die Leitung. Für die inzwischen verstorbenen Helferinnen zündete Leiterin Renate Lindner eine Kerze an. Auch der Verstorbenen dieses Jahres wurde gedacht.Leiterin Renate Lindner trug die Grußworte der früheren Pfarrer Klaus Stolz und Lisa Weniger vor. Auch Pfarrer Max Früchtl von der katholischen Pfarrgemeinde ließ mit einem Geschenk die Versammlung grüßen.Bürgermeister Günter Stich drücke seine Freude und Glückwünsche über dieses Jubiläum mit der Feststellung aus, dass man in diesem Kreise Ruhe und Miteinander spüre. Ein Geldgeschenk war der Glückwunsch zum 40. Geburtstag.Dass der frühere Pfarrer Walter Hirschmann mit Frau Marianne und Tochter nach Floß kam, gab der Feier eine besondere Note. Hirschmann hatte in seinem Grußwort herausgestellt, dass die Spur der 40 Jahre deutlich sichtbar sei. Er interpretierte das Motto des Klubs und meinte, dass durch die Sonne Wärme, Verständnis und viele glühenden Kohlen Licht spenden. Das Schild sei der Schutz durch und das Vertrauen auf Gott. Schließlich lud er die Senioren im nächsten Jahr zum Besuch der Markgrafenkirchen in der Region Bayreuth-Kulmbach ein.Marlene Noetzel und Brigitte Beer überbrachten die Grüße und guten Wünsche des Katholischen Seniorenkreises mit dem Hinweis, dass man sich gerne in guter Ökumene im nächsten Jahr gemeinsam treffen könne. Und noch eine Überraschung gab es: Fünf Engel mit Sophia Scherm betraten mit betenden Händen den Festsaal, sangen "Kling Glöckchen kling " und verteilten Geschenke.Leiterin Renate Lindner hatte das 40-jährige Bestehen in Erinnerung gebracht und ließ die Veranstaltungen und Zusammenkünfte in diesem Jahr in Versform Revue passieren. Mit einem Ausblick auf den 20. Januar 2018 und einem Geschenk an die Kirchengemeinde, dem Schlusslied und dem Segen von Pfarrer Römischer ging der offizielle Teil zu Ende. Leiterin Renate LIndner durfte für ihre fünfjährige Arbeit aus der Hand der Helferinnen noch ein Präsent in Empfang nehmen.