Vermischtes Floß

01.06.2017

01.06.2017

Wenn von erhaltenswerten Bauwerken im Markt die Rede ist, dann zählt das 1927 erbaute Kriegerdenkmal am Luitpoldplatz in jedem Falle dazu. Der Ortsentwicklungs-Ausschuss hat einiges vor damit.

Das Denkmal hat die Marktgemeinde t mit den damaligen sechs Flosser Landgemeinden errichtet lassen und an einem Pfingstsonntag der Öffentlichkeit übergeben. Den auf dem hohen Sockel majestätisch hingestreckten Löwen meißelte der Steinmetzmeister und Steinbruchbesitzer Leo Jakob, der später Ehrenbürger wurde.Nach einer ersten Sanierung unter Bürgermeister Josef Lehner bekam das Mittelstück des Denkmals eine Bronzetafel. Sie trägt die Widmung: "Die Toten leben! Ihren tapferen Helden, die dankbaren Gemeinden." Rechts und links sind auf drei großen Tafeln die Namen, Todestage und Wohnorte von 140 Opfern des Ersten Weltkriegs angebracht. Eine zweite Sanierung des Denkmals unter Bürgermeister Fred Lehner führte zur Auflistung aller Gefallenen und Vermissten des Zweiten Weltkriegs in Form eines großen Buchs und der Aufschrift "Den Opfern".Die städtebauliche Sanierung im Zentrumsbereich des Marktes hat nunmehr Fuß gefasst. Damit verbunden ist die Neugestaltung des Kriegerdenkmals in Absprache mit dem Landesamt für Denkmalpflege. Kreisgartenfachberaterin Claudia Saller hat sich Gedanken über die Bepflanzung des Umfelds gemacht, während die Städtebauplaner Leuninger und Michler Vorschläge für eine neue Beleuchtung ausgearbeitet haben.In der Sitzung des Ausschusses "Zukunft Floß" gab es grünes Licht für die bisher eingereichten Angebote und Vorschläge, wobei konkret die Auswahl für eine neue Beleuchtung getroffen wurde. Jetzt können die Unterlagen der Regierung der Oberpfalz zur Begutachtung und Genehmigung vorgelegt werden. Wünschenswert wäre, wenn bis zum Volkstrauertag alles erledigt werden könnte.