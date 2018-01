Vermischtes Floß

24.01.2018

Das Flosser Amt ist reich an Kulturdenkmälern. Jetzt soll die Liste erweitert werden. Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege nimmt die ehemalige Bahnlinie von Floß nach Flossenbürg mit den beiden Eisenbahnbrücken auf.

Dies gab das Landesamt in einem Schreiben vom 8. Januar bekannt. Die Behörde griff damit eine Anregung von Stefan Krapf aus Flossenbürg auf, der vorgeschlagen hatte, nicht nur die Bahnstrecke samt Brücken und Bahnhofsgebäude, sondern auch die sogenannte Messerschmitthalle der ehemaligen Firma Messerschmitt-Flugzeugbau am Ortseingang von Flossenbürg auf Denkmaleigenschaft zu überprüfen. Er begründete seinen Antrag damit, dass die Bahnlinie die "Lunge des Konzentrationslagers - unter anderem für Häftlingstransporte und Versorgungsmaterial sowie für den Transport von Werkzeugmaschinen, Granit und Flugzeugteilen" war.Bereits am 28. November machten sich die Verantwortlichen vom Landesamt für Denkmalpflege ein Bild vor Ort. Die Denkmalüberprüfung zum Bahnhof und der Messerschmitthalle ist aufgrund fehlenden Archivmaterials noch nicht abgeschlossen. Wie das Landesamt informiert, wurde 1886 das erste Teilstück der knapp 50 Kilometer langen Nebenbahn von Neustadt/WN über Floß bis nach Vohenstrauß eröffnet. Bis 1908 bauten Arbeiter an der Strecke bis Eslarn, 1912/1913 wurde die 6,2 Kilometer lange Stichstrecke von Floß nach Flossenbürg fertiggestellt.Zunächst war diese Strecke nur für den Güterverkehr konzipiert, um den in Flossenbürg gebrochenen Granit abzutransportieren. Personenverkehr gab es erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Dieser wurde aber wegen zu geringer Nachfrage bereits 1959 wieder eingestellt. Da auch der Gütertransport stark zurückging, folgte die Stilllegung der Stichstrecke nach Flossenbürg 1974. Auch die Gleise wurden zurückgebaut. Mit der Einschränkung des Personenverkehrs auf der Linie von Weiden nach Eslarn und dem Ende des Güterverkehrs 1993 wurde auch diese Nebenstrecke stillgelegt und zurückgebaut.Ein bedrückendes Kapitel der ehemaligen Stichstrecke von Floß nach Flossenbürg ist, dass diese von 1938 bis 1945 als Transportweg von Häftlingen und Zwangsarbeitern des Konzentrationslagers Flossenbürg herhalten musste. Bauliche Zeugnisse dieser 1913 in Betrieb genommenen und 1974 aufgelassenen ehemaligen Bahnstrecke sind zwei Brückenbauwerke in Floß, eine Laderampe nahe der ehemaligen Porzellanfabrik Plankenhammer und eine kleine Brücke über den Burgerbach bei Plankenhammer. Der Markt kann sich bis 15. März zu sachlichen Ergänzungen oder Korrekturen beim Landesamt melden.