Vermischtes Floß

21.03.2018

17

0 21.03.201817

"Wir wollen edle Musketiere im Dienst unserer Heimat sein", bekräftigte Kommandant, Hauptmann Franz Schmidt, in der Musterung im Flosser Brauhaus. Neuestes Mitglied ist der CSU-Landtagskandidat und Manteler Bürgermeister Stephan Oetzinger. Allerdings nur passiv.

Ehrung, Beförderung, Auszeichnung Ehrungen, Auszeichnungen und Beförderungen waren Höhepunkt der Musterung. Kommandant Franz Schmidt war voll des Lobes über die viermalige Teilnahme am Scharfschießen in Bärnau.



Mit je 80 Ringen belegten Benjamin Reber und Dieter Hofmann Platz drei. Den zweiten Platz sicherte sich mit 81 Ringen Simon Schaller. Souverän schaffte Florian Grundler mit 86 Ringen Platz eins und ist damit Schützenkönig.



Zum vierten Mal vergab der Verein die Auszeichnung "Musketier des Jahres". Preisträger ist heuer Benjamin Reber. Leutnant Manfred Bäuml lobte die kreative Ader Rebers, der unter anderem die "Flosser Patrone" und ein Etikett entworfen habe. Reber erhielt einen Orden sowie eine Ehrenurkunde. Mit Übergabe der Ernennungsurkunden wurden zudem Thomas Bäuml, Philipp Franz, Tobias Meier und Simon Schaller zu Gefreiten befördert. Schon bisher nahm Willi Hirsch mit seinem "Weißen Rock" eine Offiziersstelle ein. Aufgrund seiner besonderen Verdienste wurde er zum Leutnant befördert. (le)

Mit derzeit 17 Aktiven und 7 Marketenderinnen präsentiert sich die Landwehr als historische Gruppe bei zahlreichen Auftritten in der Region. Schmidt listete alle 39 Aktivitäten auf, darunter eine Reihe von Familienfeiern, bei denen die Landwehr mit einem Ehrensalut aufwartete. Das alles sei nur wegen einer beispielhaften Kameradschaft möglich gewesen, sagte Schmidt und schloss in sein Lob Ehrenkommandant Fred Lehner und Vereinsfotograf Harald Meierhöfer ein. Trotz erhöhter Ausgaben, die mit der Anschaffung der neuen Vereinsstandarte verbunden waren, berichtete Kassier Günther Market von einer positiven Finanzlage. Im Mittelpunkt der Musterung, die die Jahreshauptversammlung des Vereins ist, standen die Neuwahlen. Das Ergebnis: Vorsitzender (Kommandant) Franz Schmidt, Stellvertreter (Leutnant) Manfred Bäuml, Kassier Günther Market und Schriftführer Thomas Bäuml. Ausschuss: Josef Lindner, Josef Kellner, Dieter Hofmann, Willy Hirsch, Michael Kraus, Benjamin Reber, Philipp Franz und Simon Schaller. Kassenrevisoren: Josef Lindner und Dieter Hofmann.Die neue Vereinsstandarte wird beim Festkommers zur 150-Jahr-Feier der Feuerwehr erstmalig der Öffentlichkeit gezeigt. Bei der 800-Jahr-Feier in Neustadt tritt die Landwehr ebenfalls im Festzug auf.