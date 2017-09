Vermischtes Floß

07.09.2017

Sagenumwoben, magisch, mystisch, faszinierend. Die Liste der Adjektive ist beliebig erweiterbar, wenn es um den Vollmond geht. Tatsache ist, der Trabant ist einfach unheimlich schön, wenn er wie am Mittwoch in voller Pracht am Himmel steht. Ob er wirklich Einfluss nimmt auf Geburten, Unfälle und Ähnliches, ist nicht bewiesen. Den Glauben daran verändert das nicht. Und wenn wir schon dabei sind: Wer den Mondkalender für bare Münze nimmt, sollte schnell vom Werwolf zum Putzteufel mutieren. Die Wohnungsreinigung ist heute laut Mondkalender besonders effektiv. Aber Hände weg von den Augenbrauen. Wer weiß, was sonst aus den Halbmonden wird... Bild: ils