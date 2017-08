Neuanfang in der Flosser katholischen Pfarrei

02.08.2017

Der Sprecherin des Pfarrgemeinderats, Elisabeth Lehner, war es ein Anliegen, im aktuellen Pfarrbrief dem scheidenden Pfarrer Thomas Richthammer für seine Arbeit in der Kirchengemeinde zu danken. "Sie haben Spuren hinterlassen, an die wir uns gerne erinnern werden", hielt sie fest.

Öffnungszeiten Das Pfarrbüro ist in den Ferien zu den gewohnten Zeiten geöffnet. Nur an folgenden Tagen ist es nicht besetzt: Dienstag, 8. August, Mittwoch, 16. August, sowie Donnerstag, 17. August. (le)

Am Kirchweihsonntag, 27. August, um 10 Uhr feiert Richthammer den letzten Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Johannes. Sein Nachfolger, Pfarrer Max Früchtl aus Wiesau, hält am Samstag, 2. September, um 18 Uhr dort zum ersten Mal die Vorabendmesse. Die Vakanz im August überbrückt wie im letzten Jahr Pater Shaijan Koonamparampath. Der Priester wohnt bei Martha Löw und ist unter der Telefonnummer 09603/226 erreichbar.