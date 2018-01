Vermischtes Floß

17.01.2018

Die Vertreterin von Nexans Autoelectric brachte nicht nur der Flosser Schule eine Spende vorbei. Weitere Beträge, insgesamt waren es 13 000 Euro, gingen an das Kinderheim in Windischeschenbach, "Die Initiative" in Weiden, die Neustädter Palliativstation und den Weidener Arbeitskreis Asyl.Leicht machten es sich die Nexans-Verantwortlichen nicht. "Bei der Schule und den jungen Leuten gab es aber nichts zu überlegen", erklärte Schmidt in der Aula Rektor Peter Steigner und Konrektor Rudi Schneider . "Spenden mit lokalem oder regionalem Bezug liegen unserem weltweit renommierten Unternehmen am Herzen." Die Freude über den Besuch war den versammelten Schülern, den Klassensprechern und den Schulleitern an den Gesichtern abzulesen. "Alle in der Schule fielen aus allen Wolken, als die Spendenhöhe bekannt wurde", berichtete Steigner dem Gast. Ein Verwendungszweck stehe auch schon fest. Das Geld wird auf die Klassengemeinschaften verteilt. Bestimmt ist es für Ausflugsfahrten zur Luisenburg und nach Leuchtenberg.Steigner, Schneider und Schmidt waren von der Aufteilung begeistert: "Das macht Sinn. Da haben alle Kinder etwas davon und zudem werden die Eltern entlastet." Die Buben und Mädchen vergaßen nicht, sich beim Spender zu bedanken. Schmidt freute sich über eine Collage mit farbenfrohen Silhouetten und den Unterschriften der Kinder. Das Bild bekommt einen Ehrenplatz bei Nexans Autoelectric in Floß, versprach sie.