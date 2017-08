Vermischtes Floß

24.08.2017

Die Freude war Backofenwart und Schürmeister Hans Götz deutlich ins Gesicht geschrieben. 13 Jahre arbeitete er mit Bäckermeister Anton Frauenreuther aus Flossenbürg zusammen, seit 2015 erhält er von Bäckermeister Berthold Enders aus Weiden und Sigi Schell Unterstützung.

Dabei lag dem OWV stets die aktive Heimatarbeit sowie die Erhaltung und Förderung von Brauchtum und Tradition am Herzen. Dies verkörpern auch die alten, genossenschaftlichen Backöfen. Zu den letzten, in denen noch Brot gebacken wurde, gehörten der Backofen beim "Stahlschmied" in der Unteren Bachgasse und der beim früheren Kommunbrauhaus in der Unteren Bachgasse, wo heute das neue Feuerwehrhaus steht. In beiden Öfen hatte der Oberpfälzer Waldverein mit Hilfe von Bäckermeister Heinrich Schätzler und Amalie Riebl noch Brot gebacken. Im Scharnagl-Garten hatte der Waldverein noch großartige Feste gefeiert. Das alles ist Vergangenheit.Selbst, wenn es nicht einfach war, im Vorstand und Ausschuss eine Mehrheit für den Bau eines neuen Backofens am Rathausplatz zu finden, gab es nach der Entscheidung eine geschlossene und geradezu beispielhafte Mitarbeit. Der frühere Bürgermeister Fred Lehner hatte als Standort des Backofens den Rathausplatz angeboten. Eine Überlegung, die mit dem geplanten Heimatmuseum im "Alten Pflegschloss" im Zusammenhang stand. Markt und Verein ergänzten sich in der aktiven Heimatarbeit, die sich mit dem Bau des neuen Backofens auch ausdrückte.Von Anfang an waren fleißige, freiwillige Helfer am Werk. Dazu gehörten der frühere Bauunternehmer Heinz Wittmann als Planer und Projektant ebenso wie Karl Jakob und Hans Götz. 2002 wurde der neue Backofen seiner Bestimmung übergeben. Götz war von der ersten Stunde an mit dabei und heizt bei jedem Backofenfest den Ofen an. Besucht hatte das Fest auch Karl Jakob, der mit dem Rollstuhl gekommen war.