Vermischtes Floß

08.06.2017

Der Markt soll blühen - und der Oberpfälzer Waldverein (OWV) ist mit dabei. Wie Vorsitzender Karl Kraus in der jüngsten Arbeitssitzung bekräftigte, entspreche das schließlich auch der Vereinssatzung. Die hält fest, dass der Verein alles unternimmt zum Erhalt der heimatlichen Natur, zur Pflege und Verschönerung der öffentlichen Plätze und Anlagen sowie der Landschaft innerhalb des Gemeindegebietes. Entsprechend schließt sich der OWV auch der jüngst gestarteten Initiative der Kommune für Blumenschmuck im Markt an.

Wertvolle Beiträge

Sonnwendfeier steht an

Mit dabei sind auch die Siedlergemeinschaft und der Obst- und Gartenbauverein. Der Vorsitzende führte eine Reihe von ähnlichen Anstrengungen des Waldvereins auf, die schon seit vielen Jahren laufen. Als Beispiel nannte Kraus die Blumentombola am Muttertag. Sie diene ausschließlich der Förderung des Blumenschmucks an den Gebäuden und zur Ortsverschönerung. Deshalb sei es selbstverständlich, auch "Floß blüht auf " zu unterstützen.Heimatpfleger Fred Lehner war daran gelegen, eine genaue Bestandsaufnahme der jährlichen Aktionen des Waldvereins, die sich ausschließlich auf die Verschönerung öffentlicher Plätze und Anlagen beziehen, zu erstellen. Es gehe darum, der Bevölkerung einmal deutlich zu machen, welche öffentliche Aufgabe der OWV neben seinen Wanderungen und Veranstaltungen im gesellschaftlichen Bereich erfülle. Das könnte zugleich Motivierung bedeuten.Schon in der nächsten Arbeitssitzung wollen sich Vorstand und Ausschuss nochmals mit diesem Thema befassen. Es sei bedeutend genug, zumal es um wertvolle Beiträge zur Verschönerung des Ortsbildes in Markt und Land gehe.Eine Menge an Heimatarbeit hat der Waldverein in den letzten Wochen und Monaten ohnehin erneut an den Tag gelegt. Vorsitzender Kraus erinnerte an die Maiwanderung und die geschichtlichen Beiträge, an die Wimpelübergabe an den Hauptverein in Weiden, die Blumentombola am Muttertag und schließlich die Wanderung zur Altglashütte.Zu den nächsten Terminen zählt die Sonnwendfeier am Samstag, 24. Juni, in der Freizeitanlage "Mühlpaint", die um 19.30 Uhr beginnt, musikalisch begleitet von der "Flossenbürger Blaskapell'n". Die Feuerrede hält Karl Kraus.Kulturtag ist am Samstag, 15. Juli. Dann werden die Theaterfreunde unter Leitung von Renate Lindner die "Lokalbahn" in der Burg Leuchtenberg besuchen, wo der Flosser Gerhard Kühner als Bürgermeister mitwirken wird. Das Backofenfest ist am Samstag, 5. August, um 15 Uhr am Rathausplatz.