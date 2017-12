Vermischtes Floß

15.12.2017

Unheimliche Gestalten haben in Floß Ausgang. Die "Flossboch Deifl'n" treiben bei der Vereinsweihnacht auf dem Marktplatz ihr Unwesen.

Während in der Neuzeit die Raunächte vom 25. Dezember bis zum 6. Januar gehen - die sechs letzten Nächte des alten Jahres und die sechs ersten Nächte des neuen Jahres - begannen sie in früherer Zeit bereits zur Thomasnacht, der längsten Nacht des Jahres am 21. Dezember. Böse Geister wurden vertrieben, um Heiligabend nicht zu stören.Diesen Brauch pflegen die Flosser am Freitag, 22. Dezember, um 17 Uhr. Die Feuerwehr, der SKC und der Deutschland-Fanclub Flosser Adler lädt die Bevölkerung erstmalig ein zu Glühwein, speziellen Weihnachtsdrinks, Plätzchen, Stollen und Leckeren von der Kistensau. Die Vereine planen ein Spektakulum mit der Perchten-Gruppe, aber auch mit weihnachtlichen Klängen und Adventsschmankerln. So wird es außer Glühwein auch Jagertee, Jägerbomb, Hot-Caipa, Heiße Oma und Bombardino geben.Laut Überlieferung sind die Raunächte die längsten Nächte des Jahres und voller magischer Wunder aber auch voller dunkler Gestalten. Das Geisterreich steht offen, Verstorbene haben Ausgang, Dämonen veranstalten Umzüge oder machen eine Hetz durchs Land, Stalltiere sprechen zu Mitternacht die menschliche Sprache. Die Schönperchten und die Schiechtperchten treiben ihr winterliches Unwesen und verkörpern Gut und Böse. So auch die "Flossboch Deifl'n". Mit Ihrer Vorführung "Der Flosser Bauernsbou" werden sie mit ihrer Feuershow nicht nur Kinder in Atem halten, sondern auch die Großen das Fürchten lehren.