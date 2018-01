Vermischtes Floß

09.01.2018

Nahezu endlos scheint die Zahl der Ehrengäste aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik beim 125-jährigen Bestehen der Raiffeisenbank Floß eG zu sein. Sie alle werden namentlich begrüßt und bilden den Rahmen für den festlichen Abend.

Komplimente für den Jubilar "Die Anstrengungen haben sich gelohnt, denn die Raiffeisenbank steht gut da und ist fester Bestandteil des Wirtschaftskreislaufes, Dienstleisterin für die Menschen und Förderer der Wirtschaft vor Ort." Dieses Kompliment machte der Vorstand des Genossenschaftsverbandes Bayern, Alexander Büchel, der Jubelbank.



Der Festredner stellte die unternehmerische Kraft der Genossenschaften, ihre Tradition und Stärke vor. Regionale Verwurzelung, ein tragfähiges Geschäftsmodell und die genossenschaftliche Familie - davon profitierten die Kunden und Mitglieder. In Floß werde dies praktiziert. Der genossenschaftliche Auftrag könne nur dann erfüllt werden, wenn die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen stimmen. Damit befasste sich der Redner mit der seit 2009 anstehenden Regulierungswelle. Viel Regulierung ist aber nicht gleich gute Regulierung. Es wird allseitig vergessen, dass Gesetze allein nicht helfen.



"Alles, was zu einem Abbau überzogener Bürokratie beiträgt, hilft Regionalbanken wie auch der Raiffeisenbank Floß." Büchel überreichte den Vorstandsmitgliedern Jürgen Schnappauf und Josef Völkl eine Ehrenurkunde mit genossenschaftlicher Glasskulptur. (le)

Unter anderem waren der Ehrenvorsitzende Hans Gammanick und Sieglinde Kreuzer als erste Mitarbeiterin im Jahr 1952 gekommen. Transparente der Jubiläumsbank, alte Ortsansichten vom Flosser Land sowie von verantwortlichen Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern schmückten den Eingangsbereich der Mehrzweckhalle. "Nur durch das bewusste Arbeiten für Gott gewinnt man die nötige Kraft und Ausdauer, lässt man sich nicht durch Ehr- oder Gewinnsucht leiten, nicht durch Unannehmlichkeiten oder Undank abschrecken, kommt erst der erste Geist in unserer Streben." Mit diesem Zitat von Friedrich-Wilhelm Raiffeisen aus dem Jahre 1882 eröffnete Vorstandsvorsitzender Jürgen Schnappauf den Abend im Fred-Lehner-Saal der Mehrzweckhalle.Schnappauf blickte auf das Gründungsjahr 1893 zurück, schilderte die gegenwärtigen Verhältnisse, den rasanten Aufbau des Bankinstituts und die Pläne. "Ziel war es vor 125 Jahren, Bürgern und vor allem den Bauern günstige Kredite zu ermöglichen." Die Bank habe nach dem Zweiten Weltkrieg sowohl den sozialen Wohnungsbau in vier Baugebieten des Marktes Unterstützung gewährt, als auch gewerblichen Betrieben und fast allen Existenzgründern einen guten Start ermöglicht."Wir sehen uns im positiven Sinne als Bauernbank und sind stolz, dass die Landwirte mit der Bank gerne und intensiv zusammenarbeiten", rief der Festredner. Der heutige Stand des Instituts sei beachtlich und das Ergebnis umsichtiger Geschäftsführung. "Wir sind uns unserer Vergangenheit bewusst, das sind unsere Wurzeln", sagte Schnappauf.Der Zeitraum von 125 Jahren bedeute bodenständig und modern - persönlich und digital. Diesen Spagat wolle die Bank weiterhin schaffen, obgleich sie als kleines Institut überproportional belastet werde. Sie will die Kunden als Eigentümer umwerben und deren Hausbank sowie der Ansprechpartner in der Region sein. "Vertrauen und Kompetenz sind für uns elementar", so der Redner.Beim Blick in die Zukunft bekannte der Bankdirektor, dass die Digitalisierung voranschreiten werde. Trotzdem müsse die Beratung so individuell sein wie der Lebensweg eines Menschen. Direktor Schnappauf betonte: "Wir haben Lust auf Zukunft." Mit dem Ausspruch "Wir sind 125 Jahre jung" stießen die Festgäste auf das Jubiläum mit einem besonderen Bier an. Gebraut hat es Braumeister Ludwig Koch nach altem Rezept der früheren Bergler-Brauerei. Das "Märzengold" - die Flosser kennen es auch unter dem Namen "14er" - wird im bankeigenem Gebäude in der Oberen Bachgasse hergestellt. Besonderen Stellenwert hatten die Grußworte von Landrat Andreas Meier, Florian Rieder, Vertreter der Industrie- und Handelskammer Regensburg - er überreichte eine Ehrenurkunde - sowie von Vertriebsdirektor Heinz Grabmeier von der Bausparkasse Schwäbisch Hall und Bürgermeister Günter Stich. Die King-Size-Combo von Markus König unterhielt die Gäste.