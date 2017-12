Vermischtes Floß

13.12.2017

Wo sonst Porzellan gestaltet wird, spielt am Freitag, 22. Dezember, die Musik. Die King-Size-Combo bittet um 20.30 Uhr zur Christmas Party in die Halle von Müller Porzellan, Kirchstraße 43. Mit Songs wie "All I want for Christmas is you" oder "Please come home for Christmas", "Santa Baby" und vielen anderen bekannten Titeln entführen die acht Vollblutmusiker die Zuhörer ins rockige und jazzige Weihnachtswunderland. Von Interpreten wie Tina Turner, den Blues Brothers, über Funk und Soulnummern von Aretha Franklin und Stevie Wonder bis hin zu aktuellen Hits von Bruno Mars und Co. reicht das Repertoire der Band. Jeder einzelne Musiker ist aufgrund jahrelanger Erfahrung ein Profi an seinem Instrument. "Herr Binner" spielt in der Combo die Drums, Mike L. Haberl den Bass, Bruno Hammer die Gitarre, Leif Wiesmeth das Piano, Peter König die Posaune und Markus König das Saxofon. Sängerin Marion Ertl mit ihrer einzigartigen mächtigen Stimme und Frontman Frank Kiener, immer für ein Späßchen zu haben, machen den vorweihnachtlichen Abend mit der King-Size-Combo unvergesslich. Einlass ist um 19.30 Uhr, Beginn um 20.30 Uhr, Karten gibt es an der Abendkasse. Bild: exb