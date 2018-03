Vermischtes Floß

22.03.2018

10

0 22.03.201810

In den Jagdgenossenschaften des Flosser Landes wird der Druck durch Wildschweine immer größer. Auch die Jagdgenossenschaft Schlattein leidet darunter. Das machte Jagdvorsteher Markus Schieder in der Mitgliederversammlung im "Weißen Rößl" deutlich. Die Jagdpächter der Jägergemeinschaft aus Wildenau bestätigten dies. Schussschneisen zeigten Wirkung. Bisher aufgetretene Wildschäden seien einvernehmlich geregelt worden.

Vor dem Hintergrund der Afrikanischen Schweinepest komme der Wildschweinjagd besondere Bedeutung zu. Schieder sprach Maßnahmen in gefährdeten Bezirken an. Im Schlatteiner Gemeinschaftsjagdrevier gebe es wenige oder gar keine Schweinehalter, was nicht bedeute, dass die Schweinepest auf die leichte Schulter genommen werde.Ein weiteres Problem sei der Wildverbiss. Derzeit werde ein neues Gutachten erstellt. Das forstliche Gutachten aus dem Jahre 2015 habe weise aus, dass der Verbiss auch im Flosser Raum zu hoch sei. Während der Versammlung waren sich Jagdgenossen und Jagdpächter einig, dass ein höherer Abschuss von Rehwild keine Probleme darstellen würde. Derzeit sind es 57 Stück Rehwild in drei Jahren. Zustimmung fand die von Schriftführer Norbert Schönberger vorgetragene Niederschrift über die letzte Mitgliederversammlung. Für den Kassenführer verlas Revisor Robert Lindner den Kassenbericht. Es gab ein leichtes Plus. Der Vorschlag, die Jagdpacht von drei Euro je Hektar auszuzahlen, kam an..Vorweg hatte Pächter Josef Wittmann für das gute Einvernehmen mit Jagdvorstand und Grundeigentümer gedankt. "Wir tun unser Bestes", bekräftigte der Waidmann. Es habe im vergangenen Jahr reiche Beute gegeben, der Abschussplan sei mit 19 Stück Rehwild erfüllt worden. Drei Tiere starben im Verkehr. Erlegt wurden 22 Wildschweine, 2 Feldhasen, 15 Füchse, 1 Dachs, 2 Elstern, 5 Rabenkrähen, 3 Eichelhäher und 3 Stück Sika-Wild.Die Diskussion befasste sich mit den Möglichkeiten, die Wildschweinplage einzudämmen. Von Einzäunungen im Verbund mit anderen Jagdgenossenschaften und dem angrenzenden Staatsareal war die Rede. Das sei eine Kostenfrage. Zustimmung gab es für den Jahresbeitrag zum Bauernverband, eine Zuwendung für Landfrauen und einen Zuschuss zum Kaffeekränzchen der Frauen der Jagdgenossen.