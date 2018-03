Vermischtes Floß

23.03.2018

Bei einem Unfall am Donnerstagabend gegen 22.10 Uhr auf der Kreisstraße 20 bei Bergnetsreuth zog sich eine 21-Jährige aus dem Landkreis Schwandorf leichte Verletzungen zu. Sie kam bei winterlichen Straßenverhältnissen mit ihrem Opel von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Schutzplanke. Der Anstoß war so heftig, dass der Opel mit 3000 Euro total beschädigt wurde. An der Planke entstand ein Schaden in Höhe von 600 Euro. Die junge Frau kam mit dem Rettungswagen ins Klinikum Weiden. Die Feuerwehr Bergnetsreuth sicherte die Unfallstelle ab und reinigte die Fahrbahn. Bild: exb