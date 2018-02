Vermischtes Floß

25.02.2018

"Endlich san d'Weiber furt" - und wieder lebt ein Stück Theaterkultur im Pfarrsaal St. Josef auf, wenn sich an fünf Tagen der Vorhang öffnet und die Theatergruppe "Zum Pfarrplatzl" das Publikum unterhält.

Die Laienschauspielr wollen damit an den Erfolg vom Vorjahr anknüfpen. Die Komödie "Ein Doppelzimmer für fünf" hatte prächtig eingeschlagen. Regisseurin Anni Witzl hat es wieder geschafft, ihre Truppe erneut für die Bühne zu motivieren. Schon bei den ersten Proben zeigten die Laienschauspieler, wie sehr ihnen das Lustspiel von Marianne Santl auf den Leib geschneidert ist.Mit dabei ist Jumbo Braun, Martha Plödt, Florian Witzl, Felix Witzl, Silvia Drechsler, Manuel Schulz, Rita Rosner, Ilka Lingl, Reinhold Göring und Anna-Lena Günther. Beppo Plödt kümmert sich um Bühnenbau und Technik, während Birgit Vogel die Souffleuse ist.Kurz und bündig der Inhalt: Der Frauenbund fährt nach Hamburg. Die Männer sind allein zu Hause. Und da gibt es so manche Überraschungen. Aufgeführt wird das Lustspiel im Pfarrheim St. Josef am Freitag und Samstag, 6. und 7. April, sowie am, Freitag und Samstag, 13. und 14. April, jeweils um 20 Uhr. Eine Nachmittagsvorstellung ist am Sonntag, 15. April, um 15 Uhr geplant. Der Kartenvorverkauf beginnt am 7. März bei der Firma "Schnapperer" in der Freiherr-von-Lichtenstern-Straße.