Vermischtes Floß

19.03.2018

19.03.2018

Mit frischem Schwung, aber der bewährten Führungsmannschaft, geht der Turnverein sein 110. Jahr an. Vorsitzender Hans Eismann lässt Zahlen sprechen.

Im Bericht über das 109. Vereinsjahr am Freitag im Gasthaus "Weißes Rößl" wartete der Vorsitzende mit einer großartigen Leistungsbilanz auf. Mit 1164 Mitgliedern (767 Erwachsene, 489 Kinder und Jugendliche) ist der TV der größte Sportverein im Markt. In 8 Abteilungen und 1 Neigungsgruppe engagieren sich 29 lizenzierte Übungsleiter und zahlreiche Helfer. Mehr als 760 Übungsstunden sprächen für sich.Besonders erfreulich sei die Initiative von Birgit Götz zur Gründung des Eltern-Kind-Turnens. Sie reaktivierte auch die Gruppe "Tanz für Mädchen" wieder. Ausführlich ging der Vorsitzende auf die Anpassung der Mitgliedsbeiträge erstmalig seit 2002 ein. Eismann sprach von einer moderaten Angleichung.Fällig werden jährlich für Kinder 12 Euro (bisher 10 Euro), Jugendliche 20 Euro (17), Erwachsene 42 Euro (35) und Familien 60 Euro (50). Nach Aufzählung der Aktivitäten im vergangenen Jahr dankte Eismann allen Helfern für das beispielhafte Engagement. Dass die Vereinsgelder bei Harald Kitta in guten Händen sind, zeigte der aufgeschlüsselte Kassenbericht. Der TV habe für den Betrieb und Unterhalt der Sportanlagen und des Heims viel Geld investiert. Unterm Strich habe es deshalb ein Minus gegeben, doch Kitta war zuversichtlich, dass es ab 2019 wieder besser werde. Geschlossenheit demonstrierte der Jubelverein auch bei den Neuwahlen des Führungsteams unter Leitung von Bürgermeister a. D. Fred Lehner. Vorsitzender ist weiterhin Eismann, seine Stellvertreter Oliver Konz und Edeltraud Eck. Technischer Leiter Markus Staschewski, Schatzmeister Harald Kitta, Schriftführer Gerhard Kirschner und Jugendleiter Christian Kett. Als Beisitzer im Turnrat sitzen Mario Dorner, Angelika Eismann, Monika Frischholz, Stefan Sailer, Jochen Rieder und Katharina Eck.