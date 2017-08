Vermischtes Floß

Der Parlamentarier hatte Julia und ihre Eltern eingeladen, um letzte Details zu besprechen. Am Mittwoch geht der Flug. "Ich glaube, das wird für die Mama weitaus schwerer als für mich", sagt die Schülerin. "Ich werde mit Julia in Kontakt bleiben und schauen, dass es ihr drüben gut geht", versprach Grötsch.Das PPP gibt seit 1983 jedes Jahr Schülern sowie jungen Berufstätigen die Möglichkeit, mit einem Stipen-dium des Bundestags ein Austauschjahr in den USA zu erleben. Zeitgleich sind junge Amerikaner zu ei-nem Austauschjahr zu Gast in Deutschland. Für das Programm 2018/2019 kann man sich bereits anmelden. Interessenten können sich im Wahlkreisbüro von Uli Grötsch in Weiden melden.