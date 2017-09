Vermischtes Floß

22.09.2017

Die neue Wirkungsstätte von Pater Leo Beck in Schönau besuchten 30 Teilnehmer aus der Pfarrei St. Johannes. Erstaunlich was Pater Leo über die Kirchengeschichte und die religiösen Geschehnisse des altehrwürdigen Klosters zu berichten wusste. In Gmünden am Main wurde Quartier im Haus Klara bei den Oberzeller Schwestern bezogen. Ein besonderes Erlebnis war die Stadtführung in Lohr am Main mit anschließender eineinhalbstündiger Schifffahrt. Damit ging der erste Besuchstag zu Ende. Pater Leo hatte zum Abendessen eingeladen, der gesellschaftlich unter Regie von Christina Schaller gestaltet wurde. In der Klosterkirche wurde am letzten Tag mit Pater Leo Gottesdienst gefeiert. Die Fahrt ging nach Retzbach weiter, wo es im Café "Engelchen" reservierte Plätze gab. Verabschiedet hatten sich die Flosser mit einer Dankandacht in der Wallfahrtskirche in Retzbach, in der an diesem Tag das Fest Mariä Geburt gefeiert wurde. Einmal mehr waren die Teilnehmer von einer hervorragend organisierten Reise unter der Regie von Rita Rosner und ihren Helferinnen begeistert. Pater Leo hatte allen Grund zur Freude, denn die Flosser hielten Wort und gaben sich in seiner neuen Wirkungsstätte ein Stelldichein. Bild: le