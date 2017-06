Freizeit Flossenbürg

12.06.2017

"So kalt ist das Wasser ja gar nicht", das sind die einzigen Laute, die am frühen Sonntagvormittag am Gaisweiher zu hören sind. Einige Morgenschwimmer genießen ihre Runden im See. Ansonsten dauert es noch etwas, bis alle Camper ausgeschlafen haben.

Während der zurückliegenden Tage ist eine Reihe von Gästen neu angekommen. Sie nehmen einige Handicaps in Kauf, die sich heuer für Durchgangs- und Dauercamper nicht vermeiden lassen. Aktuell laufen Sanierungsmaßnahmen mit einem Umfang von 2,3 Millionen Euro, die den Komfort für einige Zeit zwangsläufig etwas nach unten schrauben. Einschränkungen gibt es beispielsweise im Sanitärbereich. Bis das modernisierte und erweiterte Sanitärgebäude 2 wieder voll zur Verfügung steht, ist Geduld gefragt. Warten, allerdings geht es hier nur um wenige Tage, ist auch in der Gaststätte "Gaisweiher" angesagt. Die Arbeiten an dem Bau an der Zufahrt zum Campingplatz sind zwar abgeschlossen, eines fehlt aber noch. Konkret geht es um den Pächter für das Wirtshaus. Der muss den Vertrag mit dem Kommunalunternehmen der Gemeinde unterzeichnen und noch einige Vorbereitungen treffen. In Kürze soll das über die Bühne gehen. Erst dann soll der Name offengelegt werden. Verpachtet wird im Übrigen nur die Gaststätte. Der Campingbetrieb läuft auf kommunaler Ebene weiter.Rein in den Gaisweiher, wenn es denn schon mal sommerlich ist, das funktioniert im Moment nicht völlig problemlos. Die östlich an den See anschließende Liegewiese ist noch Baustelle. Dort entsteht gerade eine Erlebniswelt für Familien. Burg, Piratenschiff und weitere Spielgeräte stehen bereits. Einfach nur im Rasen aufstellen, wäre fast schon etwas langweilig. Entdecken lassen sich die Attraktionen vielmehr in einem künstlich angelegten flachen Teich.Für die Liegewiese bleibt noch genügend Platz, nicht zu vergessen das Beachvolleyball-Feld. Rollrasen ermöglicht voraussichtlich Ende Juni den ungehinderten Zugang zum Gaisweiher. Bis dahin müssen die Gäste ein wenig suchen. Es gibt dennoch genügend Möglichkeiten, in den See zu steigen, beispielsweise an der Wasserwachthütte. Belohnt werden die Schwimmer mit einem Wohlfühlerlebnis im Schmeichelwasser.