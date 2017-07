Freizeit Flossenbürg

24.07.2017

Bei schlechtem Wetter feiert nicht jeder. Der Burschenverein trotzt Wind und Regen und geniest sein Jubiläum in vollen Zügen.

Das 110-jährige Bestehen ist allemal ein Grund zum Feiern. So luden die Jungs vom Burschenverein Flossenbürg am Sonntag zum Fest auf dem Ortsplatz. Bereits um 6 Uhr morgens versammelte sich die Truppe um Vorsitzenden Fabian Gruber, bauten Bänke und Buden auf. Der Festakt begann mit einem gutbesuchten Festgottesdienst in beiden Kirchen.Dem Regen mit Schirmen und Regenjacken trotzend, versammelten sich anschließend viele Festbesucher auf dem Ortsplatz. Die Burschen hatten für Weißwürste, Steaksemmeln und Bier zum Feiern gesorgt. Die Clubfreunde Flossenbürg brachten gleich ein ganzes Zelt als Regenschutz mit, selbstverständlich gehörten auch die Feuerwehr und die Burgschützen Flossenbürg zu den Gästen.Umrahmt wurde die Veranstaltung mit bayerischer Musik von den Musikern "Hämster" und "Schnapperer". Mittags wurden die beiden von dem besonderen Gast Michael Wellenhofer, dem deutschen Meister auf der steirischen Knopfharmonika, unterstützt. Bei so viel Enthusiasmus hatte selbst die Sonne am Nachmittag Einsehen, so dass die Veranstaltung bei Kaffee und Kuchen bis in den Abend dauerte.Vorsitzender Gruber sprach von einem vollen Erfolg an und freut sich schon auf die nächste Veranstaltung seines Burschenvereins: den Kirwa-Freitag am 11. August.