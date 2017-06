Freizeit Flossenbürg

07.06.2017

07.06.2017

Es war ein Mini-Jubiläum mit großem Echo. Rund 70 Mitglieder der "Campingfreunde Gaisweiher" waren am Pfingstsonntag bei der Jahreshauptversammlung dabei. Gute Nachrichten gibt es für den fünf Jahre alten Verein zur Zukunft der Gaststätte.

Arbeiten ziehen sich hin

Mitglied im Kartell

Noch im Juni kommt ein Pächter an den Gaisweiher. "Was ist los mit dem Wirtshaus?" Die Frage wiederholte sich seit Monaten ständig. Am Sonntag gab Bürgermeister Thomas Meiler für den "Kommunalservice Flossenbürg - KSF" eine Antwort: "Wir haben einen geeigneten Pächter gefunden und sind uns einig geworden."Wer am Gaisweiher künftig den Kochlöffel schwingt, wollte Meiler nicht verraten: "Darüber zu sprechen wäre ein schlechtes Omen. Erst muss der Vertrag unterschrieben werden. Das passiert in den nächsten Tagen."Den aktuellen Sachstand gab es an dem Vormittag auch zu den abgeschlossenen und noch anstehenden Arbeiten in der Freizeitanlage. Rollrasen ermöglicht es, dass Ende Juni der Badebereich unmittelbar am Weiher wieder zugänglich wird. Etwas länger dauert es noch, bis die Fläche mit den Spieleinrichtungen fertig ist.Bis Ende August ziehen sich die Arbeiten am Sanitärgebäude 2 noch hin: "Auf die Verzögerung hatte KSF keinen Einfluss. Mir ist bewusst, dass der Umstand für die Camper nicht gerade angenehm ist, aber ich bitte für die Unannehmlichkeiten um Verständnis", sagte Meiler. Ein derart umfangreiches Projekt, angefangen vom Zentralgebäude mit der Gaststätte bis hin zum neuen Jugendzeltplatz, lasse sich nicht ohne das ein oder andere Ärgernis abwickeln.Am Herzen liegt dem Bürgermeister und den Campern die Zugangskontrolle. Geprüft werden verschiedene Möglichkeiten mit Schranken- und Bezahlsystemen. Die Absperrung bekommt einen hohen Stellenwert. Eindringlich hinweisen soll der KSF als Platzbetreiber auf Ärgernisse: Es wird zu schnell gefahren. Dadurch staubt es gehörig. Von Mittagsruhe kann oft auch keine Rede sein.Als Vorstand des Kommunalunternehmens stellte Tanja Schwanitz klar, dass lediglich die Gaststätte verpachtet wird: "Vom Campingbetrieb kann nicht die Rede sein. Den wickeln wir selbst ab." Beeindruckt zeigte sich Schwanitz von den Arbeitseinsätzen. Die Campingfreunde würden mit viel Engagement die Verbundenheit zum Gaisweiher unter Beweis stellen. Was in der vor fünf Jahren gegründeten Gemeinschaft sonst noch passierte, daran erinnerte Versammlungsleiter Günter Bogner. Während der zurückliegenden Monate ging es nicht zuletzt um den Kauf von Tischgarnituren und Arbeitsschürzen. Mitglied sind die Campingfreunde beim Vereinskartell. Das berechtigt, diverse Utensilien auszuleihen.Schluss war nach diesen Worten lange nicht. Mittags ging es mit dem Camperfest weiter. Vorsitzender Jürgen Markelsdorfer lud mit einer Schar an Helfern zu vergnüglichen Stunden ein.