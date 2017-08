Freizeit Flossenbürg

15.08.2017

5

0 15.08.2017

(jub) Nach den ersten beiden erfolgreichen Tagen erfüllte auch der Kirwa-Sonntag die Erwartungen. Er begann mit Festgottesdiensten in beiden Kirchen. Der evangelische wurde von "Hämster" mit seiner Ziehharmonika begleitet. Anschließend stand der Frühschoppen auf dem Programm. Die "Flossenbürger Blaskapelln" gab dazu ein Standkonzert.

Die Fußballer des TSV veranstalteten eine Tombola zugunsten des Nachwuchses. Schon nach einer Stunde waren die Lose ausverkauft. Neben vielen kleinen Preisen gab es auch einen Akkuschrauber und als Hauptgewinn einen 32-Zoll-Fernseher zu gewinnen. "Es lief sehr gut", zog Spartenleiter Sandro Lugert zufrieden Bilanz.Zur Mittagszeit füllte sich das Zelt. Der FC-Bayern-Fanclub Flossenbürg kredenzte Sauer- und Schweinebraten sowie Ente. Von den Gästen war nur Lob über das Essen zu vernehmen, sehr zur Freunde von Fanclub-Chef Markus Gruber.Ab 14 Uhr spielten "D' Goashaxn" auf. Nun war auch die Kaffee-Bar eröffnet. Manch einer konnte sich bei der riesigen Auswahl an Kuchen, Muffins und Kücheln nur schwer entscheiden. Am Sonntag war auch das Wetter den Kirwa-Feiernden hold. Je später der Nachmittag, desto sonniger wurde es.Besonders für die Kinder war es ein Festtag. Attraktionen wie das große Karussell waren gut frequentiert. Manch einer versuchte auch sein Glück am Schießstand oder kaufte sich süße Leckereien oder neues Spielzeug. Bis in den Abend machten die "D' Goaßhaxn" Stimmung. Der Weißwurst-Frühshoppen läutete den Kirwa-Endspurt am Montag ein. Ausrichter war diesmal "Murphy's Kirwastammtisch" zusammen mit dem Jugendgremium. Nach dem Mittagessen sorgten die "Hulzstoussboum" für musikalische Unterhaltung bei Kaffee und Kuchen.Doch damit war noch nicht Schluss. Dank des Feiertags am Dienstag wurde die Kirwa kurzerhand verlängert und so gab es am Abend bis in die Nacht hinein ein Kirwafinale, bei dem "DJ FD" auflegte und Hits für Jung und Alt spielte.