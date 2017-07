Freizeit Flossenbürg

30.07.2017

Schwungvoll leitet die Blaskapell'n Flossenbürg die Serenade des Männergesangsvereins ein. Mit "So ein Tag, so wunderschön wie heute" startet der MGV unter Leitung von Herbert Kraus den gemütlichen Abend im Rathaus.

Leider zeigte sich der Sommer nicht von seiner schönen Seite, weshalb die Veranstaltung im Rathaus stattfand. Trotzdem waren viele Zuhörer gekommen. Schließlich war ja - wie Vorsitzender Stefan Meiler ankündigte - einiges geboten. Er nahm die Gäste auf eine Zeitreise durch verschiedene musikalische Epochen und Genres mit.Neben dem MGV Flossenbürg gaben die Herren des Sängerbunds Neustadt ihr Bestes. Auch der Kinder- und Jugendchor Shalom unter Leitung von Barbara Birkner und Anna Grundler bewies sein Können mit Titeln wie "Starke Kinder" von Rolf Zukowski oder "Lieblingsmensch" von Namika. Folkmusik floss durch Peter Bauer mit der "Peerie Folk Session" ein, die unter anderem mit dem böhmisch-oberpfälzer Tango "Touchn, Paulusbrunn und Bärnau" für viele Lacher im Publikum sorgten. Das Saxofon-Ensemble unter Leitung von Markus König nahm die Besucher mit in den Bereich des Jazz. Der offizielle Teil endete mit dem gemeinsam von allen Mitwirkenden und Zuhörern gesungenem Lied "Kein schöner Land in dieser Zeit".Für das leibliche Wohl vor, während und vor allem nach der Veranstaltung sorgten die Sängerfrauen.Sie verkauften Getränke, Brezen, Zwiebelkuchen und Schinkenstangen. Viele Besucher ließen den Abend bei einem gemütlichen Zusammensein ausklingen, begleitet von Blaskapell'n. Vorsitzender Meiler war zufrieden und lud gleich zur Jubiläumsfeier des MGV in die Mehrzweckhalle Flossenbürg ein.Am 27. Oktober findet ab 20 Uhr ein Bayerischer Abend mit "Barbari Bavarii" statt, am 28. Oktober um 20 Uhr beweisen verschiedene Chöre beim Chorkonzert ihr Können.