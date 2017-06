Freizeit Flossenbürg

11.06.2017

Um Impressionen aus Regensburg ging es am Donnerstag beim Fotoklub. An der Donau entlang und quer durch die Innenstadt sammelten neun Hobbyfotografen Eindrücke mit der Kamera. Eine Auswahl zeigten sie in "Murphys Pilsstube".

Hochsommerliche Temperaturen bestimmten den Streifzug in der Bezirkshauptstadt. Motive boten sich an allen Ecken und Enden. Das reichte von Straßenmusikanten über die Architektur oder den Charme der kleinen Geschäfte bis hin zu verwinkelten Gassen. Am Donauufer hatten sich am frühen Abend zahlreiche junge Leute niedergelassen. Sie genossen nicht nur das Ambiente, sondern freuten sich genauso auf den Abstecher zur Dult.Nach der Einkehr in einem alten Biergarten ging es gut gestärkt weiter in Richtung Neupfarrplatz und Dom. Viel Freude bereitete darüber hinaus ein Stopp am Haidplatz. Ein Freiluftkonzert legte die Messlatte hoch, um mit der Kamera die extremen Helligkeitsunterschiede zu bewältigen. Matthias Frischholz, Manfred Sander, Manfred Bock und Bernhard Neumann zeigten auf der Leinwand worauf es ankommt.Zudem planten die Fotofreunde schon für den September. Andrea Hirmer hatte die Kontakte für eine Ausstellung im Sengerhof in Neualbenreuth geknüpft. Daran beteiligen sich nach dem aktuellen Stand 18 Mitglieder des Flossenbürger Fotoklubs. Bereits im August wollen sich die Vereinsmitglieder zum Ausflug nach Falkenberg aufmachen. Waldtraud Malzer wird dort die Burganlage in den Blickpunkt rücken.