04.08.2017

Premiere am Gaisweiher: Die "Flossenbürger Blaskapell'n" spielt erstmals auf der Seebühne auf.

5000 Mark investiert die Gemeinde Flossenbürg 1960 für ein Toilettenhäuschen und eine Quellfassung am Gaisweiher und legt damit den Grundstein für das heutige Freizeitzentrum. Die steigenden Zahlen an Erholungssuchenden machen weitere Baumaßnahmen erforderlich. 1976 schließlich wird die Anlage mit Restaurant eingeweiht.Eine Einweihung durfte auch jetzt wieder gefeiert werden. Rund 1,5 Millionen Euro investierte der Kommunalbetrieb in die Sanierung und Aufwertung von Restaurant und Badesee. "Der Landkreis ist stolz, auf das, was hier geschaffen worden ist. Das ist eine Bereicherung für die Gemeinde und den Tourismus", lobte stellvertretende Landrätin Margit Kirzinger. Fast rund um die Uhr hätten zuletzt insbesondere die Gartenbauer geschuftet, um den Fertigstellungstermin halten zu können.Bürgermeister Thomas Meiler dankte Landschaftsarchitekt Eugen Schimmel und der Firma von Alfons Lobinger. "Uns war es wichtig, die Badelandschaft zu Beginn der Ferien freizugeben", betonte Tanja Schwanitz, Vorstand des Kommunalservice Flossenbürg. Premiere hatte bei der Feierstunde mit Vertretern der Nachbarkommunen und der Handwerksbetriebe auch die neue Seebühne. Die Flossenbürger Blaskapell'n spielte in großer Formation zünftig auf.Am Nachmittag sorgten die "Boarisch Krauts" bei ihrer Campingplatz-Tour für Stimmung. Voll des Lobes war Bürgermeister Meiler für die beteiligten Planer Eugen Schimmel, Rudolf Meißner und Manfred Grünwald, seine Mitarbeiter in der Gemeindeverwaltung und im Bauhof. Verlass sei stets auf Platzwart Erich Bachmeier und die Campingfreunde um Vorsitzenden Jürgen Markelsdorfer. "Ich glaube, nichts kann uns als Betreiber dieser Freizeitanlage glücklicher machen, als wenn diese Gaststätte hier am Gaisweiher geöffnet hat und von vielen Gästen besucht wird." Für das Restaurant mit 160 Sitzplätzen zeichnet künftig Pächterin Helene Huber verantwortlich, der Meiler einen kleinen Olivenbaum als Symbol für Kraft, Weisheit und Erfolg überreichte. Martin Simon, Verkaufsleiter bei der Weltenburger Brauerei, gratulierte mit einem Bierkrug zur Neueröffnung.Bis Ende des Jahres sollen die weiteren Bauabschnitte für die Jugend und die Vergrößerung des Sanitärgebäudes abgeschlossen sein.