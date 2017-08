Freizeit Flossenbürg

Wer hot Kirwa? Flossenbürg hot Kirwa! Dank des Feiertags Mariä Himmelfahrt am Dienstag dauert sie heuer einen Tag länger als sonst.

Der Parkplatz an der Silberhüttenstraße verwandelte sich wieder zum Festplatz. Der Burschenverein veranstaltete den Freitag, den ersten Kirwa-Tag.Einen fulminanten Auftakt legten die "Rotzlöffel" hin. Die Oberpfälzer Jungs rockten das volle Bierzelt. Es dauerte nicht lange, bis die Tanzfläche vor der Bühne gefüllt war. Viele Gäste tanzten auch auf den Bänken. Selbst nachdem die Band ihr Finale gespielt hatte, war die Stimmung noch sehr gut, und so dauerte es, bis sich das Zelt nachts leerte. Selbst das schlechte Wetter konnte die Feierlaune nicht trüben.Am Samstag ging es zünftig weiter. Mit "Hülft nix" wurde in den zweiten Kirwaabend gestartet. Wieder zog es Jung und Alt ins Bierzelt. Bei Bier und Limo sowie Leckereien wie Currywurst, Burger oder Würstel-Semmel wurde wieder ausgelassen gefeiert. Zwei Stunden später löste die Flossenbürger Band "Wyatt Earp" die vier jungen Musiker ab und entführte die Besucher in den Classic Rock. Sogar zwei blutjunge Musiker an Saxofon und Gitarre durften dabei den Feiernden kurze Zeit ihr Können beweisen.Neben den musikalischen Einlagen war natürlich vor allem für die jüngeren Besucher noch einiges geboten. Neben einem Süßwarenstand, an dem das Kirchweih-Taschengeld in gebrannte Mandeln oder andere Leckereien angelegt werden kann, gibt es auch Fahrgeschäfte und einen Schießstand.