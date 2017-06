Freizeit Flossenbürg

28.06.2017

12

0 28.06.201712

Vom Wetter lässt sich die Feuerwehr kaum beeindrucken. Trotz der widrigen Vorhersagen für das Wochenende freuen sich die Mitglieder auf das 140-jährige Gründungsjubiläum ihres Vereins.

Große Schauübung zum 140-Jährigen Der Startschuss fällt am Freitag um 20 Uhr. 300 Euro gibt es für den Sieger des Preisschafkopfs. Der Samstag steht unter dem Motto "Kinder spielen Feuerwehr". Beginn ist um 13 Uhr. Verstärkung bekommt die Wehr um 15 Uhr für eine Schauübung, zu der auch Bergwacht und BRK anrücken. Am Nachmittag tischen die Mitglieder Kaffee und Kuchen auf. Deftiger geht es ab 19.30 Uhr beim Sommernachts-Weinfest zu. Zu Schmankerln aus dem Holzbackofen spielen die " Z's". Um 8.30 Uhr startet am Sonntag der Kirchenzug am Kiosk. In beiden Kirchen beginnen um 9 Uhr Festgottesdienste. Ein Frühschoppen schließt sich an. Markus König bringt dazu die "King-Size-Juniors" mit. Nach dem Mittagessen - es gibt unter anderem Schweinebraten, auch zum Mitnehmen - rückt die "Blaskapell'n Flossenbürg" an. (nm)

Der Festausschuss erörterte letzte Details für das Fest von Freitag bis Sonntag, 30. Juni bis 2. Juli. Das am Ortsplatz bereits aufgebaute Zelt schützt vor schlechter Witterung vom Preisschafkopf am Freitag um 20 Uhr bis zum Festausklang am Sonntag. Musikalische Highlights setzen die "Die Z's", die "King-Size-Juniors" um Markus König und die "Blaskapell'n Flossenbürg" mit Franz Völkl an der Spitze. Festgottesdienste in beiden Kirchen rücken am Sonntag um 9 Uhr in den Mittelpunkt.Am Samstag bei der von 13 bis 15 Uhr laufenden Aktion "Kinder spielen Feuerwehr" kommt das Vergnügen nicht zu kurz. Sie findet auf jeden Fall statt, falls nötig in der Fahrzeughalle des Feuerwehrhauses. Ab 15 Uhr folgt eine groß angelegte Schauübung mit Drehleiter, Fettexplosion oder Rettungsspreizer.