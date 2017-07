Freizeit Flossenbürg

Energieprobleme kennen die Isländer nicht: "Heißes Wasser und Geothermie fanden wir fast überall bei unseren Ausflügen. Da sind abseits der üblichen Pfade schnell einmal die Schuhsohlen weggeschmolzen."

Mit solchen informativen und vergnüglichen Anmerkungen, aber vor allem mit spektakulären Bildern faszinierte Jürgen Riebl beim Fotoklub. Weit hinauf in Richtung Norden ging es bei dem Vortrag. Riebls Tour führte fast bis an den Polarkreis und viele Zuschauer reisten zumindest virtuell mit.Es gab einen guten Grund für den Hobby-Fotografen, ausgerechnet in Island Urlaub zu machen. Er und seine Frau Christine besuchten Tochter Rebekka, die in Reykjavík ein Auslandssemester Geologie absolviert. Auch ihr Bruder Raphael stieß dazu. Alle vier steuerten Aufnahmen zu dem in "Murphys Pilsstube" zu sehenden Vortrag bei.Spaß machte der Spaziergang durch Reykjavík. Die Hauptstadt zählt gerade einmal 120 000 Einwohner. Hochhäuser sind kaum zu finden. Immerhin 74 Meter hoch ist dagegen das Wahrzeichen der Stadt. Vom Turm der modernen Kirche Hallgrímskirkja lässt sich die Region überblicken. Mit Glas in vielfältigen Variationen imponiert das direkt am Hafen gelegene Konzerthaus und das Konferenzzentrum Harpa. Die Riebls rücken aber auch atemberaubende Landschaft in den Blickpunkt.Gletscher, Wasserfälle oder auch die leuchtenden Farben der nur niedrig wachsenden Gehölze ließen die Fotografenherzen höher schlagen. Gelungen setzten sie die zahlreichen Pferde und Schafe oder die knallig bunten Häuser in Szene. "Extrem kalt wird es in Island nur selten. Der Golfstrom sorgt für milde Winter und kühle Sommer", informierte Riebl. Langer Beifall war der Lohn für die vergnügliche Bilderreise.Die ansonsten beim Fotoklub üblichen Augustferien entfallen heuer. Am Sonntag, 20. August, macht sich die Gemeinschaft auf zur Burg Falkenberg. Nach der Führung durch die alten Gemäuer ist die Einkehr im weithin bekannten "Roten Ochsen" geplant. Anmeldungen nimmt Waldtraud Malzer, Telefon 2888, entgegen.