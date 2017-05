Freizeit Flossenbürg

Der FCN-Fanclub erinnerte im St. Ötzener Hof an zahlreiche Ereignisse des vergangenen Jahres - nicht nur auf dem Fußballplatz. Dazu standen Gründungsvorsitzender Stefan Moser und der aktuelle Fanclub-Chef Matthias Möschl den Mitgliedern Rede und Antwort. Mit dabei waren Vertreter des 1. FC Nürnberg, der Fanbetreuung, des Patenvereins aus Floß, befreundeter Gemeinschaften und die Aufsteigermannschaft des TSV Flossenbürg.

Die TSV-Kicker lieferten ein treffliches Beispiel dafür, wie aufgeschlossen sich die Clubfreunde präsentieren. Beide Vereine packten an, um die Garage und das Freigelände im St. Ötzener Hof in eine Feierzone zu verwandeln. Die TSV-Leute stießen auf den Aufstieg in die Kreisklasse an, und einen Tag später freute sich die Fangemeinschaft über das 20-jährige Bestehen. "Gemeinsam geht es besser und schneller", blickten Moser und Möschl auf die aufwendigen Vorbereitungen zurück.Noch eine Nummer größer soll die Geburtstagsparty 2022 ablaufen. Dann feiern die Club-Fans das 25-jährige Gründungsjubiläum. Zunächst bestimmte aber die Freude über die zurückliegenden zwei Jahrzehnte das Geschehen. Moser erinnerte an den 11. Juli 1997: "Damals gab es in unserem Ort keinen Fanclub. Die Bayern waren stillgelegt, und an die 60er ließ sich ebenfalls nicht denken. Siegfried Kellner brachte den Ball zugunsten der Clubberer ins Rollen." Er gab keine Ruhe mehr, bis sich schließlich mit Moser der erste Vorsitzende fand. Nach neun Jahren übernahm Möschl. Beide sind glücklich mit der Entwicklung des Vereins. Los ging es mit 15 Fans. Aktuell sind es 175. Möschl kennt das Erfolgsrezept: "Wir sind keine Fanatiker. Die Freude am Fußball bestimmt das Geschehen."Der Beweis: Der Verein hat eine Reihe von Mitgliedern, deren Herz an anderen Mannschaften hängt: "Bei uns sind auch Bayern und 60er. Neckereien gibt es, aber keine Bösartigkeiten. So soll es sein." Höhen und Tiefen gab es während der zwei Jahrzehnte genügend. "Glaube, Liebe, Hoffnung gehören bei einem echten Clubberer immer dazu", schmunzelte Moser. Gerne erinnern sich alle an den Besuch des DFB-Pokalfinals 2007 mit dem Club-Sieg in Berlin. Im gleichen Jahr stießen die Flossenbürger Clubfreunde drei Tage lang auf das zehnjährige Bestehen ihrer Gemeinschaft an. Im Gedächtnis bleibt ferner eine Fahrt nach Hamburg zum Spiel gegen St. Pauli mit kurzweiligem Rahmenprogramm. Viele waren auch 2012 von der ausgerichteten Bezirksweihnachtsfeier begeistert.Die alljährliche Karibische Nacht, Wanderungen, Ausflugsfahrten oder die regelmäßigen Treffen in "Murphys Pilsstube" lassen ebenfalls keine Langeweile aufkommen. Und auf einen Punkt legen alle Clubberer großen Wert: die Unterstützung des örtlichen TSV und seiner Jugend.