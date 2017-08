Freizeit Flossenbürg

16.08.2017

Elf Bildhauerei- und Kunststudenten der Edith-Maryon-Kunstschule Freiburg präsentierten ihre in Flossenbürg geschaffenen Werke der Öffentlichkeit. In den vergangenen zwei Wochen hatten sie unter Anleitung ihrer Dozentin, Bildhauerin Verena Reimann, ein oder auch mehrere selbstgesuchte Granitstücke in Kunst verwandelt. Diese wurde bei der Vernissage gekonnt in Szene gesetzt. Rund 40 Interessierte fanden sich mit regenfester Kleidung und Regenschirmen ausgestattet am Steinbruch Plattenberg ein. Geführt von Reimann wurden alle Werke vorgestellt. Danach ließen sich Gäste und Künstler gemeinsam Sekt und Knabbereien schmecken lassen und nahmen die Chance zum persönlichen Gespräch wahr. Reimann dankte der Gemeinde sowie den Firmen Baumann und Helgert für die Unterstützung des alljährlichen Workshops. Bild: jub